Calciomercato Lazio News: Maurizio Sarri punta due vecchie conoscenze che ha allenato in carriera, vorrebbe aggiungere esperienza in difesa.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SARRI CHIEDE ESPERIENZA

Il calciomercato Lazio sta facendo le sue valutazioni, potendo contare su un allenatore che ben conosce l’ambiente e ha già idealmente iniziato il suo lavoro: il ritorno di Maurizio Sarri significa molto per il mondo biancoceleste, e influenzerà anche certe decisioni di calciomercato.

Esempio: abbiamo scritto come Fallou Diouf, giovane senegalese, sia stato proposto sia alla Lazio che alla Roma e, stando alle prime indiscrezioni, sembra che lo stesso Sarri abbia approvato l’eventuale operazione. Con una condizione, diciamo così: l’allenatore vuole anche calciatori di esperienza e pronti, questo lo dice anche la sua carriera.

Ecco perché il profilo che si starebbe facendo largo per la difesa sarebbe quello di Daniele Rugani. Sarri lo ha allenato ai tempi della Juventus, stagione 2019-2020. A dire il vero il lucchese aveva giocato molto poco, ma attenzione: in quella squadra c’erano ancora Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ed era anche il secondo anno di Matthijs De Ligt.

Concorrenza durissima, e un Sarri poco propenso a un massiccio turnover; tuttavia i due si sono conosciuti e il tecnico potrebbe aver apprezzato la serietà di Rugani, giocatore che ha sempre fatto parlare il campo anche nelle situazioni più complesse. Tornato alla Juventus e impegnato nel Mondiale per Club, sembrerebbe comunque in uscita: il calciomercato Lazio ci starebbe pensando…

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, UN ALTRO EX DI SARRI PUÒ ARRIVARE

Mantenendo di fatto la stessa linea di pensiero, il calciomercato Lazio potrebbe rivolgersi alla Saudi Pro League. Qui, precisamente nell’Al Ahli, gioca Merih Demiral e il discorso cambia: ovvero, il ventisettenne turco nella Juventus di Maurizio Sarri era riuscito a ritagliarsi un posto da titolare scalzando proprio De Ligt, a gennaio aveva anche segnato il primo gol bianconero e sembrava destinato a prendersi un posto fisso nella difesa della squadra. Si era però messa di mezzo la sfortuna: una lesione ai legamenti del ginocchio ha costretto Demiral a quasi sette mesi di stop.

Con Sarri le strade si sono separate, la carriera del turco è proseguita nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e poi è appunto arrivato l’Al Ahli. Dopo due stagioni in Arabia Saudita Demiral potrebbe sentire la tentazione di tornare in Europa, ed essere nuovamente protagonista: Sarri aveva dimostrato di apprezzarne parecchio le doti, all’epoca era ancora un calciatore “grezzo” cui mancava un po’ di malizia ma oggi le cose potrebbero essere diverse, anche se su di lui forse l’hype è cambiato rispetto a qualche anno fa. La Lazio affonderà davvero il colpo? Per Sarri potrebbe essere un buon affare, ma bisognerà vedere quali strade prenderà il calciomercato della società biancoceleste.