Calciomercato Lazio, Sarri attende rinforzi

Il calciomercato Lazio vive al momento una fase di stallo totale e tutto ciò è legato ai vari indici che bloccano la società biancoceleste e tengono in ansia il tecnico Maurizio Sarri e tutti i tifosi del club capitolino. Il mercato della Lazio è bloccato e fin quando non ci saranno cessioni di rilievo difficilmente arriveranno rinforzi di livello.

Calciomercato Inter News/ Da Asllani a Taremi: tutti i nomi dei cedibili nerazzurri (12 luglio 2025)

L’allenatore biancoceleste ha già fatto alcune richieste al club di Claudio Lotito ma servono cessioni e ci sono alcuni giocatori che – in caso di buona offerta – potrebbero davvero partire. Occhio ad esempio al futuro di Mario Gila, apprezzato sia in Premier League (piace molto al Bournemouth) ma anche ai due club di Madrid, sia al Real che detiene una percentuale di rivendita che all’Atletico Madrid.

Calciomercato Milan News/ Brown, testa a testa col Fenerbahce. Nicolas Jackson tiene banco (12 luglio 2025)

La formazione del Cholo Simeone ha visto saltare la trattativa per Romero e ora cerca alternative sul mercato, ma per Gila la Lazio chiede oltre 40 milioni di euro. Situazione simile anche per Rovella e per Guendouzi e sono altri quindi i nomi ad avere mercato e Sarri è impaziente in modo da poter finalmente rinforzare la squadra.

Calciomercato Lazio, la priorità resta l’attacco

Il calciomercato Lazio vede il tecnico Maurizio Sarri chiedere rinforzi sia a centrocampo che in attacco e a centrocampo stuzzica il centrocampista del Bologna e dell’Italia Under 21 Giovanni Fabbian. L’Inter non ha esercitato la recompra per 12 milioni ma il giocatore non è ritenuto fondamentale da Italiano e alla giusta cifra può assolutamente partire. Il Bologna ora accetterebbe sicuramente 15 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta News/ Si guarda in Premier per il post Retegui, altri big pronti a partire...

Si valutano alcune piste per l’attacco anche se la formazione capitolina deve prima cedere e si attendono offerte per Castellanos, sicuramente non una priorità per Sarri. Al momento solo qualche timido sondaggio tra Premier League e Arabia ma la Lazio vuole oltre 30 milioni ed al momento nessuno pensa a queste cifre.

Il sogno di Sarri per l’attacco è Adam Daghim del Salisburgo, giovane talento accostato anche all’Atalanta ma al momento è solo un pour parler. Come riporta Il Messaggero un’alternativa solida è quella che porta al giovane classe 2004 Kevin Kelsy, giocatore dei Portland Timbers di MLS e profilo che intriga la dirigenza biancoceleste.