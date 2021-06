CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sarri, ci siamo! Spunta Politano per l’attacco…

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: LE CIFRE DI SARRI!

Sarri-Lazio, ancora una notte sui contratti prima della fumata bianca. E’ stata un’altra lunga notte, quella che dovrebbe aver definitivamente portato Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico è arrivato in serata a Milano all’Hotel Principe di Savoia per studiare con i suoi avvocati il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni.

Cifre confermate, bonus da limare ma comunque i 3 milioni più bonus a obiettivo di cui si è parlato in questa infuocata settimana corrispondono a verità. Il tecnico sarà ufficializzato non appena la PEC coi contratti firmati da lui e dai membri dello staff arriveranno alla Lazio, quindi si inizierà a parlare di presentazione ufficiale e soprattutto di mercato da impostare. Nel pomeriggio era sorto qualche intoppo di natura tecnica che ha fatto rimettere al lavoro i legali di entrambe le parti, nulla però di insormontabile visto che tutti gli accordi principali, compresa l’intesa sul mercato da portare avanti, erano stati raggiunti.

Accordo confermato anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: “Riunione lunga, com’era prevedibile e ancora in corso a Milano, ma zero problemi. Maurizio Sarri si avvia a diventare il nuovo allenatore della Lazio, no stop in nottata per leggere tutto il contratto, firmarlo e controfirmarlo. Poi prevedibilmente verrà inviato via PEC, ma vedremo.” Il prossimo step diventerà capire come la nuova Lazio potrà modellarsi attorno alle idee del nuovo tecnico, tornando alla difesa a 4 dopo i tanti anni di 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma anche puntando su esterni d’attacco dalle caratteristiche diverse.

Per questo l’ultima idea in biancoceleste si chiama Matteo Politano, cresciuto nella Roma e difficile da strappare al Napoli dove attualmente milita, ma che farebbe davvero al caso del 4-3-3 di Sarri. Lui e Loftus Cheek sarebbero i primi nomi fatti dal tecnico per la nuova Lazio, che punta comunque a trattenere tutti i big, costruendo una nuova vita da trequartista puro per Luis Alberto.



