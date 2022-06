CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sarri firma fino al 2025 e fa pressing su Mertens

Calciomercato Lazio news, Romagnoli per la difesa?

Calciomercato Lazio: i biancazzurri nella serata di mercoledì hanno incassato il rinnovo di Maurizio Sarri, una proposta che era stata avanzata all’allenatore già prima di Natale ma che era rimasta congelata per diversi mesi, anche a causa di alcune divergenze sul mercato di gennaio.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ De Laurentiis non molla Koulibaly, Giuntoli a caccia di giovani

La firma sul contratto è finalmente arrivata, Sarri si è legato fino al 2025 alla Lazio con altre tre stagioni dunque per portare avanti un progetto andato avanti in questa stagione tra mille difficoltà, ma che ha garantito alla fine alla compagine biancazzurra un buon quinto posto, oltre alla conferma nelle Coppe Europee per il sesto anno consecutivo. Per la Lazio c’è ora un mercato da costruire, si attendono novità per la difesa sul fronte relativo ad Alessio Romagnoli, per il quale però l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di una frenata relativa alla mancata uscita di Acerbi, che non ha ancora alleggerito le casse del club di un ingaggio importante.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo nuovo obiettivo, Botman, c'è il piano B

Calciomercato Lazio news, Mertens la garanzia di Sarri

Per il calciomercato della Lazio Maurizio Sarri ha chiesto prevedibilmente delle garanzie, che dovrebbero essere arrivate visto il rapporto a lungo termine suggellato dal contratto firmato fino al 2025. Uno dei nomi che potrebbero aver convinto Sarri a sposare a lungo termine il progetto della Lazio è sicuramente quello di Dries Mertens.

Il belga ha aspettato l’offerta di rinnovo del contratto da parte del Napoli che si è rivelata però insoddisfacente. La Lazio avrebbe offerto addirittura il doppio rispetto ai partenopei, 2.6 milioni di euro più bonus oltre alla possibilità di tornare a lavorare con l’allenatore che ha fatto definitivamente esplodere il talento di Mertens, capace di segnare a raffica una volta utilizzato da prima punta da Sarri. L’affare di calciomercato potrebbe concretizzarsi, a 35 anni Mertens potrebbe essere l’arma segreta della Lazio, capace di alternarsi con Immobile e Pedro in una stagione ricca di impegni per la Lazio tra campionato e coppe europee.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vertice a Londra per Di Maria. Pogba vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA