Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Zaccagni non va al Napoli 25 luglio 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SARRI NON SPERA DI AVERE INSIGNE

E’ ormai noto a tutti che il calciomercato Lazio risuti essere bloccato a causa dei parametri sforati secondo le regole della Covisoc. In occasione della conferenza stampa di presentazione di mister Maurizio Sarri, tornato ufficialmente alla guida della prima squadra, c’è stata l’occasione di parlare di questo aspetto sia per il Comandante che per il patron Claudio Lotito.

Lo stesso numero uno laziale ha criticato apertamente l’indice di liquidità senza usare mezzi termini ed ha provato a chiarire la situazione del suo club a fronte di queste regole che verranno riviste nel prossimo futuro. Intanto il tecnico toscano ha voluto invece scherzare al riguardo, sottolineando di voler costruire una base solida con i giocatori già presenti in rosa.

L’ex napoletano non ha però nemmeno nascosto che la Lazio avrebbe bisogno di qualche rinforzo per migliorarsi a livello di organico, nonostante abbia cancellato dai suoi pensieri l’eventuale lista dei desideri proprio per colpa del blocco del mercato. Proprio per questa ragione, l’allenatore non starebbe neanche pensando a Lorenzo Insigne, accostato da alcune settimane alla società di Formello.

Dato pure in orbita Fiorentina e Parma, Insigne è rimasto svincolato dopo aver lasciato il Toronto FC a parametro zero. In Canada non è mai riuscito a sfondare e non è nemmeno stato in grado di aggiudicarsi alcun trofeo con la squadra militante nella Major League Soccer statunitense. Al momento, secondo Sarri, non ci sarebbe dunque la possibilità di vedere Insigne alla Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, L’AGENTE PARLA DI ZACCAGNI

Il calciomercato Lazio potrebbe però muoversi in uscita per poter operare poi in entrata. Chi non dovrebbe in ogni caso lasciare la Capitale è Mattia Zaccagni, capitano della prima squadra e finito nel mirino del Napoli Campione d’Italia secondo i rumors emersi negli ultimi giorni. Il numero dieci laziale piacerebbe infatti al tecnico Antonio Conte, il quale si sta facendo avverare ogni desiderio dal presidente Aurelio De Laurentiis a livello di mercato.

Tuttavia, la Lazio è sempre parsa decisa a voler trattenere i propri elementi migliori anche a causa del fatto di non poterli rimpiazzare tanto facilmente. A confermare la permanenza di Zaccagni in quel di Formello ci ha inoltre pensato pure il suo agente, il procuratore Mario Giuffredi, che contattato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha sottolineato che i partenopei sono già intenti a trattare con il Bologna per Dan Ndoye, calciatore che gioca nello stesso ruolo del suo assistito.