Il calciomercato Lazio sogna l'acquisto di Fabiano Parisi nel mese di gennaio e l'arrivo di Lorenzo Insigne per l'attacco di Sarri

Calciomercato Lazio News: Sarri chiede il suo pupillo Lorenzo Insigne

L’estate della squadra biancoceleste della capitale è stata poco interessante da un punto di vista di operazioni in entrata o uscita per la formazione di Maurizio Sarri visto che alla squadra di Lotito è stato impedito di aggiungere nuovi giocatori alla sua rosa per alcuni problemi riscontrati nel bilancio.

Il tecnico però chiede a gran voce che il calciomercato Lazio si muova per portare a Roma almeno due giocatori che possano andare a risolvere alcuni problemi evidenziati dalle prime giornate, anche se prima del mese di gennaio non tutti potrebbero essere risolti.

La prima richiesta che il tecnico toscano ha fatto, e ribadito ormai da tempo, è quella di aggiungere un altro giocatore che possa giocare come esterno offensivo nel suo 4-3-3 vista la poca fiducia riposta in Isaksen e Noslin che potrebbero anche essere messi alla porta per essere ceduti.

Il giocatore che Sarri sta provando a portare in Italia è Lorenzo Insigne che rimane svincolato dopo l’avventura a Toronto e che ha un forte legame con l’allenatore dai tempi di Napoli, arriverebbe in biancoceleste quindi senza una spesa per il cartellino e con un ingaggio rimaneggiato ma non potrà comunque prendere il posto di Zaccagni.

Calciomercato Lazio News: torna di moda Fabiano Parisi

Il secondo colpo che invece il calciomercato Lazio cercherà di concludere per la sessione invernale è quello di Fabiano Parisi che ancora una volta partirà dietro nelle gerarchie della Fiorentina e che per questo sembra interessato a lasciare i viola per cercare la titolarità da qualche altra parte.

La posizione naturale del calciatore di ventiquattro anni è quella della fascia sinistra ma spesso è stato schierato anche a destra, posizione che avrebbe anche in biancoceleste prendendo il posto di Marusic o Hysaj e permettendogli di ottenere lo spazio che dopo aver lasciato l’Empoli non ha mai avuto.

L’acquisto di Parisi avrebbe un costo vicino ai 5 milioni e che anche per una squadra attenta al bilancio come la Lazio potrebbe non essere un problema investire, soprattutto viste alcune possibili cessioni che il direttore sportivo Fabbiani sta cercando di concludere, su tutte quelle di alcuni esuberi come Fares e Kamenovic.

Il primo ormai è vicino all’addio visto che dopo diversi anni e soprattutto numerosi infortuni ha deciso di lasciare i biancocelesti e l’Italia per volare negli Emirati Arabi Uniti e vestire la maglia della Forte Virtus con una formula comoda per entrambe le società ovvero la rescissione con la Lazio e la firma per gli emiri.