CALCIOMERCATO LAZIO: TORNA SARRI COME ALLENATORE?

Il calciomercato Lazio si sta muovendo soprattutto sul fronte del nuovo allenatore: sembra infatti che la società biancoceleste abbia deciso di terminare il rapporto con Marco Baroni, che paga un finale di stagione con parecchie ombre. Nel girone di ritorno la Lazio, che praticamente fino alle ultime giornate è stata in corsa per la Champions League, ha vinto una sola volta allo stadio Olimpico; la beffa di domenica scorsa, la sconfitta in casa contro il Lecce che ha portato all’esclusione dalle coppe europee, è stata probabilmente l’ultima goccia in un vaso che contiene anche, e soprattutto, la beffarda eliminazione per mano del Bodo/Glimt in una Conference League che si sarebbe potuta vincere.

Via Baroni – in serata potrebbe arrivare la risoluzione del contratto – secondo le voci sul calciomercato Lazio potrebbe arrivare il ritorno di Maurizio Sarri: quasi una sorpresa, l’allenatore toscano si era dimesso in rapporti non troppo brillanti con la società ma pare che il “problema” fosse soprattutto Igli Tare, che come noto si è ora legato al Milan. Con Sarri in panchina la Lazio è tornata a prendersi il secondo posto in Serie A: secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe già stata formulata un’offerta per un biennale da 2,8 milioni a stagione e l’accelerata potrebbe arrivare presto, anche se Sarri avrebbe chiesto tempo per pensarci visto che avrebbe altre offerte o comunque proposte sul tavolo, da quella del Milan passando a quella della Roma (almeno questo era lo scenario di qualche tempo fa, mentre scriviamo potrebbe già essere cambiato).

CALCIOMERCATO LAZIO: LE ALTERNATIVE A SARRI

Ci sono alternative che il calciomercato Lazio considera per la panchina? Ovviamente sì, anche se Sarri avrebbe staccato tutti. Il primo nome è quello di Gennaro Gattuso: in Serie A ha allenato Milan e Napoli e dunque ha maturato esperienza, all’estero dopo l’Olympique Marsiglia ha sfiorato il titolo in Croazia con l’Hajduk Spalato, in una situazione di emergenza e con parecchie turbolenze soprattutto all’inizio della stagione. Anche lui sarebbe nella lista della Lazio, certamente per Gattuso un ritorno in Italia sarebbe ideale e il calabrese avrebbe la grinta giusta per stimolare un gruppo che ha certamente talento ma necessità di qualcosa in più, chiaramente anche a livello di calciatori.

Nelle ultime ore di calciomercato Lazio il nome a sorpresa per la panchina biancoceleste potrebbe invece essere quello di Andrea Pirlo: esonerato a inizio stagione dalla Sampdoria, che poi è mestamente retrocessa in Serie C (in attesa di sentenza sul Brescia, lui l’aveva comunque portata ai playoff nonostante la penalizzazione), tornerebbe nel massimo campionato quattro anni dopo l’esperienza “a sorpresa” alla Juventus, con cui ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, ma ci sarebbe sul piatto anche un’offerta dalla Saudi Pro League e forse per farsi un po’ le ossa Pirlo potrebbe pensare di andare ad allenare in Arabia Saudita, aspettando che la ruota degli allenatori giri. A oggi, ci sentiamo di dire che in caso di addio di Baroni sia Sarri il principale indiziato a diventare il nuovo allenatore della Lazio, attendiamo riscontri in tal senso.