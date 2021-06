CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sarri punta al bis: Hysaj e Torreira!

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, HYSAJ PIÙ VICINO!

La Lazio continua a lavorare a testa bassa sul calciomercato: Maurizio Sarri ha chiesto un’accelerazione a Igli Tare per portare già alcuni rinforzi in ritiro ad Auronzo di Cadore e la parte finale del mese di giugno potrebbe veder accontentato il tecnico. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha confermato ai microfoni di Sportitalia come la trattativa per Elseid Hysaj sia in dirittura d’arrivo: “Elseid Hysaj viaggia veloce verso la Lazio. Confermato quanto vi avevamo anticipato, sarà il terzino albanese svincolato il primo acquisto dell’era Sarri. Il classe ‘94 firmerà un contratto di cinque anni e già in settimana ci sarà l’incontro per mettere nero su bianco. Hysaj si prepara a ritrovare l’allenatore che lo ha valorizzato, una richiesta precisa e sul punto di essere soddisfatta”. Il giornalista ha dunque precisato come il terzino albanese, in grado di coprire sia la fascia destra sia la fascia sinistra, tornerà a lavorare con quello che è stato un suo vero e proprio mentore, prima ad Empoli e poi a Napoli.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TORREIRA RIVUOLE L’ITALIA

Ma non è finita qui perché la Lazio sta lavorando anche ad un profilo per il centrocampo e tutto farebbe pensare che il prescelto sia Lucas Torreira. Una trattativa che sarebbe agevolata anche dalla voglia dell’uruguagio di tornare in Italia, lasciata nel 2018, dove aveva brillato con la maglia della Sampdoria. Poi, alti e bassi all’Arsenal e un’ultima stagione all’Atletico Madrid bagnata dalla conquista della Liga, ma a livello personale non particolarmente felice con sole 19 presenze in campionato. Torreira non è riuscito a scalare le gerarchie del Cholo Simeone e la Lazio sembra l’ambiente ideale per provare a rilanciare, soprattutto nel 4-3-3 di Sarri che lo vedrebbe come pedina ideale per il centrocampo, soprattutto per la sua capacità di fare possesso palla. I Gunners lo valutano 20 milioni di euro che la Lazio è disposta a pagare in due rate (10 quest’anno e 10 il prossimo); al giocatore proposto un ingaggio di circa 3 milioni di euro più bonus, c’è la disponibilità ma forse bisognerà prima fare cassa con alcune cessioni.

