CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GILA RESTA E SI SOGNA FABBIAN

Il calciomercato Lazio sta prendendo corpo dopo l’ufficialità del ritorno in panchina di mister Maurizio Sarri. I dirigenti del club capitolino si stanno confrontando con il tecnico toscano al fine di sistemare l’organico a disposizione per la prossima stagione attuando sia operazioni in entrata che in uscita trattenendo gli elementi su cui puntare e liberando quelli destinati invece a rimanere lontano dal terreno di gioco.

Chi sembra essere ritenuto indispensabile per Sarri sarebbe Mario Gila Fuentes, ventiquattrenne spagnolo nato a Barcellona dove è cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol prima di esser acquistato dal Real Madrid. Il classe 2000 ha raccolto quarantatre presenze stagionali mettendo pure a segno un gol in Serie A ed un altro in Europa League fornendo un apporto importante alla squadra.

La mancata qualificazione alle coppe europee non dovrebbe comunque spingere Gila lontano dalla Lazio, con cui ha un contratto valido fino a giugno 2027. Inoltre, mister Sarri lo ritiene indispensabile per la sua rosa ed è per questa ragione che Lotito avrebbe respinto l’offerta da 40 milioni di euro complessivi formulata dagli inglesi del Bournemouth in questi giorni.

Niente da fare dunque per l’eventuale trasferimento di Gila in Premier League e la Lazio punta piuttosto rinforzare l’organico con altri acquisti, uno dei quali potrebbe essere quello di Giovanni Fabbian del Bologna. Legato ai Felsinei fino al 2028, Fabbian potrebbe essere riacquistato facilmente dall’Inter pagando la clausola da 12 milioni precedentemente pattuita. I rossoblu non vorrebbero perdere l’italiano che si è dimostrato importante anche per sopperire all’assenza di Ferguson.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CHI SEGUE BELAHYANE E TAVARES

Due società della Serie A potrebbero forzare il calciomecato Lazio in uscita nel corso delle prossime settimane. Stando a Il Messaggero, il Como avrebbe infatti messo nel mirino il marocchino Reda Belahyane, ufficialmente nella Capitale dallo scorso febbraio dopo essere esploso con la maglia dell’Hellas Verona. Il tecnico Cesc Fabregas vorrebbe averlo a disposizione per il suo organico schierando nel mezzo del suo centrocampo ma rimane da vedere se mister Sarri si opporrà o meno al trasferimento.

Un discorso simile lo si potrebbe fare pure per Nuno Tavares, finito invece sotto la lente d’ingrandimento della Juventus. Nei giorni scorsi è emerso chiaramente che per strapparlo al club del patron Lotito saranno tuttavia necessari intorno ai 45 milioni di euro poichè la Lazio dovrà versare nelle casse dell’Arsenal il 35/40% del ricavato dallafutura rivendita dello stesso terzino sinistro portoghese.