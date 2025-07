Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. 3 luglio

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: JUNIOR FIRPO, BONAVENTURA E DOMINA

Il calciomercato Lazio è attualmente bloccato se si parla di operazioni in entrata. La società biancoceleste ha sforato i paletti imposti dalla COVISOC e non può effettuare acquisti a meno che non venda i suoi pezzi più pregiati visto che l’intervento del patron Claudio Lotito sembra essere fuori discussione. Il numero uno laziale non ha infatti mai messo nemmeno un euro del proprio patrimonio personale per sistemare le varie situazioni economiche con cui ha dovuto fare i conti il suo club dal momento del suo arrivo 21 anni fa.

Anche questo episodio non fa eccezione ed il rientrante allenatore Maurizio Sarri si deve accontentare di dover ricostruire la squadra a partire dai giocatori già presenti in organico, sperando di non perdere elementi da lui stimati o comunque funzionali al suo credo tattico. Proprio per questa ragione i dirigenti stanno valutando il tesseramento di alcuni svincolati a partire dal primo di ottobre, così da pensare solamente agli ingaggi.

Il primo nome del calciomercato Lazio che spicca in questo elenco è quello di Junior Firpo, terzino sinistro originario della Repubblica Domenicana e rimasto svincolato appunto dal 30 di giugno dopo che non ha rinnovato il contratto con il Leeds United. Seguito con grande interesse pure dal Milan, Firpo possiede anche il passaporto spagnolo ed è reduce da quattro reti e ben dieci assist in trentacinque presenze stagionali distribuite fra EFL Cup, FA Cup e Championship, la Serie B inglese vinta proprio con la sua squadra e quindi recentemente promossa in Premier League.

Un altro che potrebbe fare al caso del calciomercato Lazio è Giacomo Bonaventura, trasferitosi in Arabia Saudita. Non è chiaro se l’ex Milan e Fiorentina continuerà la sua avventura a Riad con l’Al-Shabab Club, visto che si potrebbe esercitare un’opzione per un altro anno dopo il contratto scaduto quattro giorni fa. Infine, il diciannovenne Jeronimo Domina potrebbe vivere una nuova avventura a Formello ma da gennaio, visto che il rapporto con il Club Atletico Union di Santa Fe verrà meno a partire dal 31 dicembre 2025.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GUENDOUZI VERSO LA PREMIER

Nella lista degli eventuali partenti di lusso per il calciomercato Lazio figura pure il nome di Matteo Guendouzi. Pur contando sull’ottimo rapporto costruito nel recente passato con il tecnico Maurizio Sarri, lo stesso Guendouzi potrebbe farsi convincere a salutare la Capitale non potendo disputare le coppe europee nella prossima stagione che sta per cominciare visto il raduno in programma tra una settimana, quando saranno svolte le consuete visite mediche ed i test clinici del caso.

La clausola rescissoria da 50 milioni di euro, la stessa di Rovella che piace pure all’Inter pronta ormai a dover rimpiazzare Hakan Calhanoglu, preoccupa i tifosi laziali considerando che le squadre della Premier League interessate al francese non farebbero troppa fatica nel coprire il costo di questa operazione. Attenzione quindi ad eventuali proposte concrete provenienti dal Newcastle, dal Sunderland e pure dall’Aston Villa.