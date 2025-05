CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CAMBIA TUTTO

L’ultima parte della stagione della Lazio, con annessa mancata qualificazione alle coppe europee, ha rappresentato un vero e proprio terremoto in casa biancoceleste. Gli aquilotti infatti, a causa dell’inaspettata sconfitta in casa all’ultima giornata contro il Lecce hanno lasciato il sesto posto in favore della Fiorentina, perdendo l’accesso alla prossima Conference League. Fra le prime conseguenze della debacle l’addio, ormai quasi certo, di Marco Baroni.

La Lazio guidata dall’ex Verona dopo un’ottima prima parte di stagione si è poi spenta nel girone di ritorno, e a farne le spese sarà proprio l’allenatore. In lizza per sostituirlo ci sono ora le ipotesi del Sarri bis, la suggestione Klose o i nostalgici ritorno di Nesta o Conceicao.

Ma non solo in panchina, la Lazio del futuro potrebbe essere molto diversa anche in campo. Infatti, senza la Conference League, le casse del club biancoceleste hanno infatti mancato l’ingresso di 15 milioni di euro, che sarebbero serviti a finanziare rinnovi e mercato. Ora in casa Lazio c’è bisogno di fare cassa, e qualche giocatore potrebbe salutare.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GUENDOUZI VERSO L’ADDIO

La situazione più calda del calciomercato Lazio per quanto riguarda il mercato in uscita è senza dubbio quella di Matteo Guendouzi. Il centrocampista, arrivato due anni fa dall’Olympique Marsiglia, si è subito imposto come uno dei leader tecnici e morali della Lazio. Il giocatore, autore di 47 presenze stagionali e 4.058 minuti in campo, è insieme a Rovella il faro della squadra biancoceleste, ma proprio per questo è uno dei profili più ambiti dalle rivali. Guendouzi è infatti stato già cercato dal Newcastle, e la Lazio sarebbe disposta a privarsene per circa 40 milioni di euro.

“Sono davvero felice di giocare per la Lazio, ma vedremo alla fine dell’ultima gara cosa accadrà, dipende da molte cose”, aveva dichiarato il francese al termine della penultima sfida di campionato contro l’Inter. Guendouzi nel 2023 aveva ridotto il suo ingaggio pur di rilanciarsi alla Lazio, ma l’attuale stipendio di 1,3 milioni di euro non sembra essere più adeguato al rendimento del giocatore. L’ex Marsiglia ha un contratto fino al 2028, ma ora vuole un adeguamento. Inoltre la possibilità di giocare la Champions League potrebbe contribuire a spingere altrove il centrocampista. La palla passa ora a Lotito e Fabiani, che dovranno scegliere se costruire su Guendouzi la prossima Lazio o se usare il francese per finanziare il calciomercato Lazio.