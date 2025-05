Calciomercato Lazio News: Sebastian Szymanski è l’obbiettivo in attacco

La stagione dei biancocelesti potrebbe avere diversi esiti visto che con l’ultima partita della stagione contro il Lecce la squadra di Marco Baroni si giocherà l’accesso ad una delle tre competizioni europee, la Champions League potrebbe essere raggiunta in caso di vittoria e di sconfitta di Juventus e Roma, per l’Europa League invece potrebbe servire la vittoria o il pareggio contro i pugliesi e la sconfitta solo dei giallorossi. Il posizionamento finale in classifica influirà anche sul calciomercato Lazio e sugli acquisti che verranno fatti per rinforzare la squadra per la prossima stagione.

Il giocatore individuato dalla dirigenza biancoceleste per aggiungere qualità alla rosa è Sebastian Szymanski, trequartista polacco di ventisei anni di proprietà del Fenerbahce con cui in questa stagione di Super Lig ha realizzato 3 gol e 5 assist in 33 partite, per la sua duttilità nella trequarti avanzata del campo potrebbe essere il sostituto perfetto sia per Dia, se continuasse ad essere impiegato dietro alla punta, sia per gli esterni. Il giocatore sembra destinato a lasciare la Turchia e se non dovesse andare alla Lazio potrebbe tornare in Olanda dove il Feyenoord ha dimostrato interesse.

Calciomercato Lazio News: Junior Firpo per la fascia sinistra

Protagonista del calciomercato Lazio sarà poi sicuramente Nuno Tavares, il portoghese è stato una delle rivelazioni della squadra e del campionato e ha attirato su di sé l’interesse di diverse squadre, Juventus e Milan su tutte vista la possibile partenza di Andrea Cambiaso e Theo Hernandez. Se il portoghese dovesse essere ceduto Fabbiani sarebbe pronto ad andare all’assalto di Junior Firpo, ventottenne terzino sinistro dominicano che milita nel Leeds, con cui ha appena ottenuto la promozione in Champions League contribuendo con 10 assist e 4 gol in 32 partite.

Infine in questi giorno il calciomercato Lazio ha chiuso l’operazione in uscita di Nicolò Casale che è stato riscattato dal Bologna per circa 6,5 milioni di euro, il giocatore sotto la guida di italiano è sembrato essere vicino a ritornare ai livelli mostrati nell’anno del terzo posto con i biancocelesti sotto la guida di Sarri, oltre che poter essere un ottimo sostituto in caso di cessione di uno tra Beukema e Lucumi.

Negli stessi giorni poi è stata conclusa la cessione in via definitiva di Denis Vavro dal Copenhagen al Wolfsburg, il difensore slovacco era passato alla Lazio prima di essere ceduto in Danimarca con una percentuale sulla futura rivendita che ora verrà esercitata dai biancocelesti.