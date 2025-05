CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, A CACCIA DEL NUOVO ATTACCANTE

Senza coppe europee per la Lazio il futuro del Taty Castellanos appare sempre più lontano da Formello. L’argentino già questo inverno avrebbe rifiutato un’importante offerta dall’Inghilterra, ed ora sarebbero quattro i club di Premier League sulle sue tracce: in primis il Wolverhampton; poi il Newcastle, il West Ham e la fresca vincitrice dell’FA Cup, il Crystal Palace.

I biancazzurri sono così alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, i principali indiziati sembravano essere il greco Ioannidis o l’attuale attaccante del Rennes Kalimuendo. Tuttavia nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Ferran Jutglà, centravanti del Club Brugge classe 1999 già cercato da Lotito nel 2023 per far rifiatare Ciro Immobile.

Cresciuto nella cantera del Barcellona, Jutglà si è fatto notare con la maglia dei blaugrana B, ma è in Belgio che ha trovato la propria dimensione, diventando un punto di riferimento per l’attacco del Brugge. Parliamo di un attaccante duttile, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, con buona tecnica individuale e una spiccata intelligenza tattica. Nell’ultima stagione ha collezionato 12 gol e 6 assist in tutte le competizioni.

Non è un finalizzatore puro, ma uno che ama dialogare con i compagni, abbassarsi per ricevere e attaccare gli spazi. Le sue parole recenti lo raccontano bene: “Voglio un club che creda davvero in me”. Un messaggio chiaro, che riflette la volontà di trovare una realtà in cui sentirsi protagonista. La Lazio, che cerca un profilo giovane ma già rodato a livello europeo, potrebbe rappresentare l’ambiente giusto per rilanciarlo in un grande campionato.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LA TRATTATIVA DI JUTGLA

Il costo del cartellino di Ferran Jutgla è stimato intorno ai 10 milioni di euro, una cifra accessibile per le casse della Lazio, soprattutto in rapporto all’età e al potenziale del giocatore. Il Brugge, dal canto suo, non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale, ma sa bene che la finestra estiva potrebbe essere il momento giusto per monetizzare.

La concorrenza per il calciomercato Lazio non manca: il Girona ha già fatto qualche sondaggio, e lo stesso giocatore non ha nascosto il suo apprezzamento per il gioco praticato dal club spagnolo. La volontà di ritornare a casa, nella sua Spagna, è forte. Tuttavia, il progetto tecnico della Lazio e l’eventuale garanzia di un ruolo da protagonista potrebbero giocare a favore dei capitolini. La sensazione è che, se si vorrà davvero affondare il colpo, servirà agire in fretta.