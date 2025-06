CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TENTAZIONE ARABA PER TAVARES

Il calciomercato Lazio deve fare i conti con il futuro di Nuno Tavares. L’esterno è stato riscattato dall’Arsenal per 9 milioni, un prezzo di mercato ottimo considerando le qualità tecniche e fisiche del portoghese classe 2000.

Il problema di Tavares però è relativo alle condizioni di salute e i continui infortuni che hanno complicato eccome la sua stagione nonostante uno score di tutto rispetto per essere il suo primo anno di Serie A da 8 assist.

Dunque in casa Lazio c’è il grande dilemma: tenere il calciatore nonostante i problemi fisici oppure approfittare dell’ottimo momento per cederlo al miglior offerente? Un dubbio che sta attanagliando la società biancoceleste.

Oltre alla Juventus, che ha già messo gli occhi su di lui di recente, ci sarebbe anche l’Arabia Saudita. I tantissimi milioni sauditi potrebbero convincere Nuno Tavares, che però potrebbe tranquillamente rifiutare per giocare ancora ad alti livelli.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CASTELLANOS VUOLE RESTARE

Il calciomercato Lazio si intreccia nuovamente con l’Arabia Saudita. Infatti un club saudita non identificato e i Chicago Fire in MLS hanno provato a sondare il terreno per Taty Castellanos, attaccante ex New York City e Girona.

L’argentino ha segnato la bellezza di 10 gol e messo a referto 3 assist in 29 partite, un bottino di tutto rispetto considerando i periodi non facili di infortunio e ripresa. Per questo stanno arrivando offerte milionarie per il centravanti.

Castellanos però è stato chiaro e ha rifiutato ogni tipo di proposta pur di rimanere alla Lazio. Nella Capitale Taty si trova bene e dopo aver trovato anche il feeling con il gol, l’ultima delle sue idee è quella di lasciare la Serie A .

