Calciomercato Lazio News/ Sirene arabe per Luis Alberto? I tifosi tremano dopo che… (12 agosto 2023)

Calciomercato Lazio, ultime news: Luis Alberto nel mirino dell’Al Nassr? Tifosi tremano dopo la cessione di Milinkovic Savic

Ad animare il calciomercato in uscita della Lazio è l’Al Nassr, pronto a presentare un’offerta ufficiale per Luis Alberto. Le sirene arabe intrigherebbero non poco il centrocampista spagnolo che, nelle ultime settimane, ha vissuto momenti non semplici per via del rinnovo del contratto ancora non ufficializzato. Al di là delle voci sull’Al Nassr, il talento spagnolo non ha mai nascosto il desiderio di fare ritorno in patria un giorno, pur mostrando grande attaccamento al progetto laziale.

A tal proposito, in una recente intervista rilasciata a TMW, il presidente del Cadice, Manuel Vizcaìno, ha riferito che il centrocampista era stato vicino al Cadice, non più tardi di qualche mese fa. “A gennaio c’era la possibilità che Luis Alberto lasciasse Roma per motivi fra lui e il suo club, e l’unica squadra in cui sarebbe andato era proprio il Cadice. Noi avremmo fatto un grande sforzo economico per prendere un calciatore d’élite come lui, ma anche lui si sarebbe sacrificato rinunciando a buona importante del suo importante salario. Alla fine però non se n’è fatto di nulla. Non so se i nostri cammini si potranno incrociare in futuro, chissà… Ma Luis resta un top player”.

Chi, invece, ha ormai messo la Lazio nel cassetto dei ricordi è Gonzalo Escalante. Il centrocampista non è mai stato uno dei titolarissimi nella sua esperienza in biancoceleste, ma ha comunque lasciato un segno importante con oltre trenta presenze. In una intervista riportata da TMW, l’ex laziale ora al Cadice ha speso parole al miele per il suo vecchio club. “Ho bellissimi ricordi di quest’avventura. A Roma sono stato bene e mi sono sentito felice, giocare nella Lazio è stato un grande salto per la mia carriera e mai potrò dimenticarmi certi momenti vissuti coi biancocelesti”, ha detto.

“Il ricordo più bello? Sicuramente le partite di Champions League. Lotta scudetto? Voglio citare proprio la mia Lazio. La squadra di Sarri è cresciuta tantissimo, così come il livello della Serie A più in generale. Mi aspetto un gran bel campionato quest’anno in Italia”.











