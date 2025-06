Calciomercato Lazio News: il giocatore che decise la finale degli Europei con la Spagna potrebbe trasferirsi in Serie A (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, COLPACCIO OYARZABAL?

Il calciomercato Lazio potrebbe regalare a Maurizio Sarri e ai propri tifosi un colpo incredibile. Si tratta di Mikel Oyarzabal, 28enne che ha giocato fin qui tutta la carriera con la Real Sociedad, ma che potrebbe aver scelto di dare una svolta.

Secondo Il Messaggero, l’interesse c’è già davvero ma servono la bellezza di 30 milioni per smuovere la squadra spagnola che naturalmente farà di tutto per trattenere la propria stella. Insomma, per ora è solamente un sogno.

Oyarzabal ha disputato la bellezza di 397 presenze con 115 gol e 61 assist con la Real Sociedad, senza dimenticare i 45 gettoni con la Nazionale spagnola e 16 reti. Tra queste anche quella del 2-1 rifilata all’Inghilterra nella finale dei campionati europei.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CESSIONE NOSLIN

Il calciomercato Lazio non si ferma agli acquisti, ma cerca anche di piazzare qualche esubero. Tra questi c’è Tchaouna, costato 8 milioni dalla Salernitana ma che non ha mai realmente convinto né i tifosi né gli addetti ai lavori.

Sul francese classe 2003 prima si è fatto avanti il PSV, alla ricerca di un trequartista offensivo con le caratteristiche di Tchaouna. Ultimamente però si è fatto avanti il Burnley, pronto ad offrire 15 milioni per portarlo in Premier League.

Un altro giocatore che potrebbe salutare l’Olimpico è Noslin. Già avuto da Marco Baroni al Verona, l’attuale tecnico del Torino vorrebbe acquistare il giocatore per aggiungere imprevedibilità alla trequarti della squadra piemontese.