Calciomercato Lazio News/ Sow prende tempo, sfuma Hudson-Odoi. Pazza idea Hazard? (venerdì 28 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO, DA “AFFARE FATTO” ALLA BRUSCA FRENATA

Il calciomercato Lazio in entrata sembrava finalmente sbloccarsi in entrata e dopo l’acquisto di Taty Castellanos, i tifosi biancocelesti erano pronti ad accogliere Djibril Sow. Sebbene la pista rimanga calda, ci sono stati passi indietro nelle ultime ore che preoccupano Maurizio Sarri. La cessione di Milinkovic-Savic ha permesso alla Lazio di poter spendere di più rispetto alle passate sessioni e dopo i 15 milioni per Castellanos erano pronti ad uscire dalle casse del club capitolino altri 16 miloni per Sow, 14 di parte fissa e due di bonus.

Calciomercato Lazio News/ Kamada non arriva. E Sow ancora vacilla... (27 luglio 2023)

Intesa con l’Eintracht Francoforte trovata così come l’entourage del giocatore e infatti la brusca frenata è da attribuire al giocatore stesso. Infatti Sow prende tempo per valutare insieme alla famiglia l’idea di lasciare la Germania dopo 4 stagioni a Monchengladbach e altrettante a Francoforte. Da aggiungere inoltre l’inserimento di Siviglia e Napoli nei suoi confronti, ma i tedeschi sembrerebbero voler mantenere la parola con la Lazio. Dunque tutto dipenderà da Sow se fare il definitivo passo salutando la Germania, situazione capitata solo in prestito daò 2017 al 2019 quando passò temporaneamente allo Young Boys in Svizzera, oppure facendo saltare tutto e rimanendo in Budesliga.

Video/ Lazio NK Bravo (2-0) gol e highlights: Immobile piega gli sloveni con una doppietta (26 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO, HAZARD RITROVA SARRI?

Il calciomercato Lazio fa anche sognare i tifosi biancocelesti. Pensare ad un giocatore del calibro di Eden Hazard, al netto delle ultime stagioni deludenti, porta quantomeno interesse e le recenti dichiarazioni di Lotito rendono tutto più credibile. “Ho un colpo in canna che lascerà tutti di stucco“ , così il patron della Lazio a chi accusava lo stesso Lotito di non muoversi a sufficienza sul mercato. Inevitabilmente questa voce di mercato ricorda quella di Miroslav Klose, arrivato a sorpresa proprio in biancoceleste nel 2011 e rimasto fino al 2016. Da non sottovalutare anche il rapporto tra Maurizio Sarri e Eden Hazard che insieme hanno conquistato l’Europa League ai tempi del Chelsea.

Diretta/ Lazio NK Bravo (risultato finale 2-0) streaming: decide la doppietta di Immobile (26 luglio 2023)

Un nome che invece è ormai sfumato è quello di Callum Hudson-Odoi. Il classe 2000 in uscita dal Chelsea era stato accostato alla Lazio essendo un profilo che si sarebbe incastrato bene nel meccanismo biancoceleste essendo un esterno tecnico e veloce con la pecca della scarsa finalizzazione dati alla mano, un problema che spesso Sarri ha saputo migliorare. L’inglese naturalizzato ghanese però sembra ormai promesso sposo al Fulham, ottimista nel concludere l’accordo dopo che i termini personali sono stati già accordati e le trattative proseguono spedite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA