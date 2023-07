CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Sow, sorpresa dall’Eintracht. Ma Luis Alberto è un caso (26 luglio 2023)

La Lazio continua a muoversi nel calciomercato estivo, e dopo l’acquisto di Castellanos, è pronta a chiudere un altro colpo importante con l’ingaggio di Djibril Sow dall’Eintracht Francoforte. L’accordo tra i club è stato raggiunto, e la società tedesca incasserà circa 16 milioni di euro per il centrocampista svizzero classe 1997. Sow arriva a Roma a titolo definitivo e firmerà un contratto quinquennale fino al 2028.

Il giocatore percepirà un salario di circa 2 milioni di euro a stagione, con la possibilità di raggiungere i 2,5 milioni attraverso i bonus. Il centrocampista si distingue per la sua fisicità e abilità nella fase di interdizione, il che lo renderà un prezioso rinforzo per la mediana di Maurizio Sarri, che sta cercando di plasmare la squadra in vista della prossima stagione. La Lazio è stata tempestiva nella chiusura dell’affare di calciomercato, poiché altri club come Arsenal e Galatasaray avevano mostrato interesse per Sow. La prossima giornata vedrà completare le procedure burocratiche, seguite dalle visite mediche e dalla firma del contratto, ufficializzando il suo arrivo alla Capitale.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TENSIONE LUIS ALBERTO

Tuttavia, non tutto è sereno nel ritiro di Auronzo di Cadore, poiché Luis Alberto ha pubblicato un enigmatico messaggio sui social. La frase “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù” accompagnata da un’emoji di una mano che saluta ha suscitato domande tra i tifosi e i media. Si ipotizza che il messaggio sia riferito al mancato rinnovo contrattuale con la Lazio. Sebbene ci siano state voci di calciomercato su un accordo imminente, la Lazio non ha ancora annunciato alcun rinnovo. Il post del talentuoso spagnolo potrebbe indicare un’eventuale frustrazione riguardo alla situazione contrattuale e rappresentare un segnale per la società.

Non è la prima volta che Luis Alberto manifesta il suo pensiero in maniera polemica, ma resta da capire se ci saranno sviluppi concreti sulla sua situazione contrattuale. La Lazio dovrà prestare attenzione alle dinamiche interne per evitare problemi nella gestione del giocatore, che ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nella squadra guidata da Sarri. La situazione di Luis Alberto si somma alle altre trattative di calciomercato in corso per la Lazio, che sta cercando di costruire una squadra competitiva per affrontare la prossima stagione di Serie A e il ritorno in Champions League.











