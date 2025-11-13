Il calciomercato Lazio pensa a Filip Stankovic per il futuro della sua porta mentre Kike Salas può sostituire la partenza di Gila

Calciomercato Lazio News: Kike Salas rimpiazza Gila

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste sta vivendo di alti e bassi con buone prestazioni immediatamente seguite da risultati poco convincente e senza ombra di dubbio uno dei motivi è stato il blocco che la squadra ha subito per la sessione estiva dei trasferimenti e che non ha portato modifiche alla rosa della scorsa stagione.

Questo obbligherà però il calciomercato Lazio a muoversi nel mese di gennaio per cercare di rinforzare una squadra che in questo momento non sembra poter raggiungere l’obiettivo individuato dal presidente Lotito, ovvero ritornare in Europa dopo una stagione fuori dalle coppe che ha portato anche problemi economici.

Ci sono poi alcuni calciatori che sembrano aver segnalato la loro volontà di lasciare la squadra nell’immediato o nei prossimi anni, che dovranno per questo essere sostituiti il prima possibile, uno di questi è Gila che sta spingendo per la cessione già nel mercato invernale.

Al suo posto la Lazio vorrebbe provare ad acquistare un altro difensore centrale spagnolo, il classe 2003 Kike Salas che milita nel Siviglia ma con cui ha collezionato solo 4 presenze, il prezzo è di circa 10 milioni che i biancocelesti potrebbero investire ma non senza qualche cessione.

Calciomercato Lazio News: Filip Stankovic il nuovo difensore della porta biancoceleste

Dove invece il calciomercato Lazio potrebbe voler fare l’investimento più importante è la porta, Fabbiani è infatti pronto a portare a casa un giocatore giovane ma che ha già fatto vedere cose importanti sia in questa categoria che in quelle inferiori e che potrebbe arrivare nell’immediato.

L’indiziato numero uno è Filip Stankovic, classe 2002 che gioca nel Venezia e che i biancocelesti potrebbero assicurarsi con un’offerta di poco superiore ai 5 milioni, il rischio però è che per il loro interesse l’Inter decida di utilizzare il suo diritto di recompra per poi vendere il ragazzo ad una cifra maggiore.

L’acquisto di Stankovic poi, se dovesse andare in porto, porterebbe una problema per il reparto biancoceleste, il figlio d’arte infatti potrebbe essere acquistato come titolare già nell’immediato o molto più probabilmente come secondo per crescere e nel futuro prendere il posto di Provedel.

Questo anche perché Christos Mandas ha chiesto di essere ceduto e poter andare in un club dove è il titolare, ruolo che prima del ritorno di Sarri si era conquistato sul campo, il greco potrebbe interessare in Premier League e in Bundesliga ma non ci sono ancora offerte pronte per lui.