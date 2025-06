Il calciomercato Lazio è pronto a rivoluzionare l'attacco con gli arrivi di Nico Gonzalez e Alvaro Morata

Calciomercato Lazio News: Nico Gonzalez titolare aggiuntivo per il tridente

Con il ritorno di Maurizio Sarri i biancocelesti evidenziano la loro volontà di tornare, nella prossima stagione, a qualificarsi per una competizione europea, possibilmente la Champions League anche se la concorrenza sarà molta, anche più di quella avuta quest’anno. Il tecnico toscano però vuole un grande lavoro dal calciomercato Lazio che gli porti giocatori che alzino il livello generale della rosa e gli offrano alternative ai titolari che quest’anno non sono stati in grado di raggiungere l’obiettivo stagione, per questo la dirigenza ha rivolto l’attenzione a veterani del campionato.

Sarri per il suo secondo ciclo biancoceleste ha richiesto qualche novità nel reparto offensivo, i titolari dovrebbero rimanere quelli di questa stagione, Zaccagni, Castellanos e Isaksen, ma le seconde linee non convincono e l’allenatore ha richiesto che vengano rinforzate con giocatori che si giochino la titolarità. La dirigenza quindi ha provato a chiedere la disponibilità alla Juventus per il trasferimento, in prestito, di Nico Gonzalez che potrebbe mettere in discussione il danese, i bianconeri potrebbero aprire al prestito vista la stagione non positiva dell’argentino pagato in estate 40 milioni.

Calciomercato Lazio News: Alvaro Morata torna da Sarri

Il secondo nome che il nuovo tecnico ha fatto per il calciomercato Lazio è un giocatore con cui ha già lavorato in passato e che si potrebbe sposare bene con lo stile di gioco offensivo del toscano, si tratta di Alvaro Morata che arriva da una stagione non facile in maglia Milan e Galatasaray e ora potrebbe cambiare nuovamente squadra. Lo spagnolo non è più nei piani rossoneri e la cessione ai biancocelesti, anche se temporanea, è un’opportunità per non avere a bilancio il suo pesante contratto e allo stesso tempo permettergli di rilanciarsi così da attirare gli occhi di altre squadre su di lui.

C’è poi un’occasione che arriva dalla Serie B e che diverse squadre stanno osservando e si tratta della situazione di Andrea Colpani, il trequartista del Monza è tornato in biancorosso dopo la stagione fallimentare a Firenze sotto la guida del suo allenatore Palladino ma non per restarci. Il giocatore è quindi stato messo sul mercato per essere ceduto questa volta a titolo definitivo, per una cifra inferiore rispetto a quella chiesta lo scorso anno e pari a 8 milioni, su di lui ci sono squadre che puntano all’Europa e altre che vogliono la salvezza e potrebbe quindi non essere semplice riuscire ad aggiudicarsi le sue prestazioni.