CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Tare, missione a Londra, Romagnoli aspetta ancora

Calciomercato Lazio news: Milinkovic-Savic al Chelsea?

Il calciomercato della Lazio sta vivendo una lunga fase di stallo che, risolta la lunga querelle per l’indice di liquidità, potrebbe però animarsi in fretta. Ancora una trasferta londinese per il direttore sportivo biancazzurro Igli Tare, che era già stato nella capitale inglese nelle scorse settimane. Come sempre massimo riserbo su una spedizione che potrebbe però nascondere diversi obiettivi, sia in entrata sia in uscita, per definire meglio la rosa che sarà a disposizione di Maurizio Sarri.

E’ noto che con l’offerta di calciomercato giusta Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il club dopo sette stagioni e il Chelsea sembra l’indiziato numero uno per offrire quella cifra che convincerebbe la Lazio a separarsi dal suo gioiello. Tare però potrebbe anche valutare l’arrivo a centrocampo di Lucas Torreira, che piace molto a Sarri ed è tornato all’Arsenal dopo il prestito alla Fiorentina. In più, ci sarebbe in ballo un’offerta dell’Hull City per Vedat Muriqi, con gli inglesi che offrirebbero alla Lazio i 12 milioni necessari per evitare una minusvalenza con la cessione del kosovaro.

Calciomercato Lazio news: rebus in difesa, arriva Mario Gila?

Calciomercato Lazio: quanti dubbi per la difesa. Un’operazione per portare Milinkovic-Savic al Chelsea sarebbe anche in grado di agevolare l’inserimento di Emerson Palmieri come contropartita, esterno sinistro da sempre sul taccuino dei rinforzi di Sarri. La Lazio però deve risolvere molti problemi al centro della retroguardia, dove attualmente la rosa è in affanno e dove anche Francesco Acerbi ha le valigie pronte in direzione Milan. Alessio Romagnoli attende sempre le mosse laziali, nonostante sirene inglesi abbiano suonato anche per lui da parte del Fulham. Sembra vicino a saltare l’obiettivo Casale, col Monza che ha piazzato un blitz pesante per il centrale del Verona che pure avrebbe gradito il trasferimento a Roma. Un nome di calciomercato per la Lazio, fuori dalle preferenze di Sarri ma in quelle di Tare, è quello di Mario Gila: giovane centrale classe 2000, sotto contratto con il Real Madrid e fatto esordire da Ancelotti nell’ultima Liga dopo una stagione con la squadra B, l’affare sarebbe vicinissimo alla chiusura.

