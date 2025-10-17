Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dei biancocelesti. Martin ed Emerson Palmieri nel mirino 17 ottobre 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NUNO TAVARES VERSO LA CESSIONE

La Lazio ha dimostrato di avere qualche problema in questo inizio di stagione visto soprattutto il mancato arrivo di eventuali rinforzi dal calciomercato estivo, bloccato per le regole imposte dalla COVISOC. Il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto organizzare la rosa con i calciatori già a disposizione e non tutti si sono rivelati all’altezza del compito assegnato loro.

Calciomercato estero news/ PSG interessato a Tonali, il Barcellona segue un Asllani (17 ottobre 2025)

Chi non sembra infatti aver convinto i biancocelesti è Nuno Tavares, venticinquenne originario di Lisbona arrivato dall’Arsenal nel 2024 e da cui è stato poi riscattato al termine della passata stagione. In questo avvio di 2025/2026 Tavarese ha racimolato sei presenze in campionato disputando 358 minuti con la maglia dei laziali.

Calciomercato Inter News/ Manchester United piomba su Dimarco, Pellegrini colpo a zero!

L’anno precedente il classe 2000 era stato capace di distinguersi invece collezionando ben nove assist vincenti per i suoi compagni nelle trenta partite, divise fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, giocate in biancoceleste sotto la guida del tecnico Marco Baroni.

Agli ordini del Comandante invece Tavares non sembra essersi dimostrato in grado di offrire prestazioni altrettanto convincenti ed è uno dei principali indiziati a partire per fare cassa, a fronte di una valutazione da 50 milioni di euro, tenendo pure conto che altri suoi compagni come Hysaj e Marusic sono invece in scadenza di contratto a giugno 2026.

MotoGp, Bezzecchi da record nelle prequalifiche/ Anche Bagnaia alle Q2 con il nono tempo (17 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SEGUITI EMERSON PALMIERI E MARTIN

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il calciomercato invernale della Lazio potrebbe dunque essere l’occasione ideale per aggiungere alla rosa un nuovo terzino come desiderato dall’allenatore della prima squadra Maurizio Sarri. I dirigenti, nonostante lo stop forzato, continuano a guardarsi intorno monitorando potenziali rinforzi in quella zona del campo.

Una volta definita la cessione di Tavares, il cui ricavato dovrà andare per il 40% nelle casse dell’Arsenal come pattuito al momento del suo acquisto, allora i biancocelesti potranno tentare di chiudere per il tesseramento di uno fra Aaron Martin del Genoa, con cui gioca da due anni, oppure Emerson Palmieri, che conosce il tecnico laziale dai tempi del Chelsea, dell’Olympique Marsiglia.

Una terza soluzione potrebbe infine essere rappresentata da Faitout Maouassa, sotto contratto con lo Strasburgo ed il più giovane fra i potenziali rinforzi di cui abbiamo appena parlato. In ogni caso bisognerà vedere se il patron Lotito riuscirà davvero a sbloccare la situazione riguardante il mercato e per raggiungere questo scopo potrebbe essere presto trovato un accordo con un nuovo sponsor da porre al centro delle divise.