Calciomercato Lazio News/ Tchaouna è il primo colpo per Tudor, Kamada esercita la clausola (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: FATTA PER TCHAOUNA

È fatta per il primo colpo del calciomercato Lazio, che di fatto è il primo acquisto dell’era Igor Tudor: come sappiamo l’allenatore croato si è guadagnato la conferma sul campo grazie a un ottimo finale di stagione, in sostituzione di Maurizio Sarri, ripartirà dall’Europa League e il primo punto all’ordine del giorno era quello di sostituire Felipe Anderson, che ha lasciato a parametro zero ed è tornato in Brasile per vestire la maglia del Palmeiras. Il Corriere dello Sport ha riportato la notizia secondo cui la Lazio ha chiuso per Loum Tchaouna, uno dei giovani più interessanti nell’ultimo campionato di Serie A: l’accordo dovrebbe comunque essere formalizzato a giugno.

Tchaouna ha giocato nella Salernitana: arrivava dal Digione ma era di proprietà del Rennes e tra campionato e Coppa Italia ha segnato 6 gol. Nonostante il pessimo rendimento della Salernitana, il ciadiano naturalizzato francese si è espresso molto bene: attaccante esterno che può fare tutta la fascia, aveva una clausola rescissoria da 8 milioni di euro e questa cifra sarà pagata agli amaranto, anche se la Salernitana ne chiedeva 10 dovendo poi versare il 40% della cifra allo stesso Rennes. Con Tchaouna dunque Tudor ha a disposizione un giovane (2003) che ha ottimi margini di crescita e sul quale si può lavorare, forse già oggi potenziale titolare nella nuova Lazio.

KAMADA RESTA BIANCOCELESTE

Un’altra buona notizia per il calciomercato Lazio è quella della conferma di Daichi Kamada: il giapponese è stato a lungo un oggetto misterioso sotto la guida di Maurizio Sarri, partito titolare ha convinto poco ed è stato messo in panchina giocando poco. Eppure era stato salutato come un ottimo acquisto dall’Eintracht Francoforte; Kamada ha faticato ad abituarsi ai ritmi della nostra Serie A, ma quando Sarri è stato esonerato in favore di Tudor le cose sono cambiate perché l’allenatore croato ha cambiato modulo, è passato al 3-4-2-1 e in questo sistema di gioco il giapponese ha trovato spazio più a ridosso del centravanti, ruolo che già ricopriva nel club tedesco.

Adesso Kamada resterà alla Lazio: avrebbe potuto chiedere un aumento di stipendio ma, per venire incontro alle necessità della Lazio, ha scelto di esercitare la clausola che fa scattare il rinnovo alle stesse condizioni economiche del precedente accordo, così che la squadra biancoceleste potrà anche continuare a usufruire del Decreto Crescita. Certamente un bel colpo per la Lazio, perché Kamada ai tempi dell’Eintracht (con cui ha vinto l’Europa League) aveva fatto vedere ottime cose e con una stagione di adattamento alle spalle può solo crescere, Tudor adesso potrà puntare forte su di lui sperando che il giapponese lo ripaghi con un rendimento sempre più in crescita.











