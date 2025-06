Calciomercato Lazio News: il francese è pronto a trasferirsi in Inghilterra. I nomi del mercato in entrata sono Spertsyan e Szymanski (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TCHAOUNA CEDUTO

Il Calciomercato Lazio sta per chiudere un’importante operazione in uscita. Loum Tchaouna è infatti vicinissimo alla cessione a titolo definitivo al Burnley per una cifra pari a 14 milioni di parte fissa e 3 di bonus, non tutti facili da raggiungere.

In ogni caso si tratta di una plusvalenza vera e proprio poiché il giocatore venne acquistato dalla Salernitana per 8 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno accettato l’offerta del club inglese e ora si attende l’ufficialità.

I soli due gol e un assist in tutte le competizioni hanno giocato un ruolo decisivo per la cessione a cuor leggero dei capitolini, delusi dalle prestazioni del trequartista della nazionale francese Under 21. Il Burnley ora è pronto a cercare di rivitalizzare il classe 2003, cercato anche dal PSV Eindhoven sia a gennaio che in queste settimane.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DUE PROFILI LOW COST

Il calciomercato Lazio si muove anche in entrata. Fabiani sta lavorando per trovare il colpo low cost in un mercato con prezzi sempre più alti. Si guarda dunque all’estero dove Eduard Spertsyan del Krasnodar e Sebastian Szymanski del Fenerbahce.

Quest’ultimo ha 26 anni e fa parte del giro della Nazionale della Polonia dal 2019, con cui ha raccolto 45 presenze e segnato 5 gol. Ha giocato anche per il Legia Varsavia, la Dinamo Mosca e il Feyenoord durante la sua carriera.

Spertsyan invece è classe 2000 e ha passato fin qui tutta la sua intera vita calcistica al Krasnodar, disputando le giovanili dai 14 ai 19 anni e il periodo in seconda squadra da 74 presenze e 17 reti. Dal 2020 gioca in Prima squadra con 40 gol all’attivo in 115 gettoni con i neroverdi

