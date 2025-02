CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SFUMATO ANCHE CASADEI

Il calciomercato Lazio non ha vissuto un gennaio memorabile. Folorunsho, dopo le avances estive, non è finito come previsto in biancoceleste ma è stato ceduto dal Napoli alla Fiorentina dov’è diventato subito un elemento fondamentale. Piaceva molto Fazzini dell’Empoli, ma alla fine la società toscana ha preferito tenerlo in squadra in vista di una seconda parte di stagione molto complicata per l’Empoli, considerando la classifica e la lotta serrata per la salvezza.

DIRETTA/ Fiorentina Genoa (risultato finale 2-1): assalti rossoblu vani! (2 febbraio 2025)

Infine c’è stato il tentativo per Casadei. Il centrocampista nono trovava spazio al Chelsea e il ritorno in Italia era la soluzione maggiormente gradita da parte del giocatore ex Inter. Dopo un lungo testa a testa col Torino, alla fine l’hanno spuntata i granata.

Alla luce di questa situazione tutt’altro che felice, i tifosi hanno cominciato a rumoreggiare, consapevoli della necessità di rinforzare una rosa che si presenta alla lotta europea in campionato e in Europa League con grandi speranze.

DIRETTA/ Fiorentina Sampdoria Primavera (risultato finale 2-1): dominazione viola! (1 febbraio 2025)

Ora come ora però non c’è molto tempo a disposizione per il calciomercato dunque i dirigenti biancocelesti sono obbligati ad accelerare le operazioni, cercando di chiudere il prima possibile almeno un colpo per Marco Baroni.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PAYERO PER LA MEDIANA

Il calciomercato Lazio però potrebbe anche cedere. Tchaouna infatti avrebbe chiesto la cessione e dunque cambiare aria con alcune sirene seppur non ben precisate dalla Premier League che potrebbe essere decisive.

Prima di essere accostato ad alcuni club inglesi, sembrava fatta per il trasferimento al Bologna con Fabbian pronto a fare il percorso inverso. Poi l’infortunio di Ferguson dei felsinei ha interrotto le trattative per necessità dei rossoblu.

Calciomercato Fiorentina News/ Arriva Zaniolo dall'Atalanta, idee Fagioli e Arnautovic... (31 gennaio 2025)

Considerata la situazione e il poco tempo a disposizione, il calciomercato Lazio potrebbe fare un tentativo per un giocatore che già aveva sondato in passato ovvero Payero, centrocampista dell’Udinese che sta trovando sempre meno campo.