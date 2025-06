Calciomercato Lazio News: da Noslin a Tchaoua, da Pellegrini e Nuno Tavares. Servono sette adii per l'indice di liquidità biancoceleste (22 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ASSALTO A TIL

Il calciomercato Lazio mette nel mirino Guus Til del PSV Eindhoven. Maurizio Sarri è stato chiaro sulla richieste per il centrocampo e il nome del classe 1997 si è rivelato quello perfetto per migliorare la rosa biancoceleste.

Il Nazionale olandese ha siglato la bellezza di 10 gol e 11 assist in 32 partite di campionato, migliorando le 10 reti e 5 passaggi vincenti della passata stagione. Numeri che testimoniano una crescita importante del ragazzo.

Dopo le esperienze all’AZ Alkmaar, Spartak Mosca, Friburgo, Feyenoord e PSV, Til è pronto al grande salto in uno dei top 5 campionati e la Lazio sarebbe ben accetta di accogliere il centrocampista in vista della prossima stagione.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SETTE CESSIONI PER IL BILANCIO

Il calciomercato Lazio si deve necessariamente muovere anche per quanto riguarda le cessioni. Per l’appunto, complice l’obiettivo societario di sbloccare l’indice di liquidità, i biancocelesti dovranno vendere ben sette calciatori.

Tijjani Noslin, Loum Tchaouna e Nuno Tavares sono quelli da cui la Lazio può incassare una cifra maggiore, ma non saranno come detto gli unici a lasciare Roma. Tra gli esuberi anche Pellegrini, Basic, Lazzari e non solo.

Sarri però ha chiesto alla società di mantenere in rosa tutti i giocatori più importanti. Per questo si lavorerà al rinnovo di Mandas e alla permanenza di Gila in difesa, Guendouzi e Rovella a centrocampo e Zaccagni in attacco.