Guus Til o Pavel Sulc sono le due alternative del calciomercato Lazio per il centrocampo di Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio News: Guus Til il nuovo Luis Alberto

Con l’arrivo di un nuovo tecnico come Maurizio Sarri il calciomercato Lazio dovrà adeguare la squadra alle necessità di gioco e di formazione del tecnico toscano, sarà infatti fondamentale riuscire a trattenere il più possibile giocatori cardine come Rovella e Guendouzi e possibilmente riuscire a riportare a casa Cataldi. Sicuramente però il centrocampo è la zona di campo dove la dirigenza biancoceleste dovrà intervenire di più vista la mancanza di un giocatore tecnico e con una forte propensione offensiva, come era Luis Alberto nella prima avventura di Sarri.

Il giocatore che piace maggiormente al tecnico e per cui ha chiesto l’intervento della dirigenza è Guus Til, trequartista o mezzala olandese di ventisette anni di proprietà del PSV Eindhoven con cui ha vinto l’Eredivisie da protagonista con 10 gol e 12 assist in 32 partite giocate. Il giocatore è un importante pezzo della squadra che però in quel ruolo ha diversi interpreti, potrebbe quindi essere ceduto per una cifra vicina ai 15 milioni e arrivare alla Lazio per completare il trio di centrocampo insieme alla regia di Rovella e alla presenza fisica di Guendouzi.

Calciomercato Lazio News: Pavel Sulc il piano B di Fabbiani

L’alternativa all’olandese del calciomercato Lazio è un giocatore dalle caratteristiche simili se non anche più offensive, avrebbe un prezzo inferiore, circa 10 milioni, e avrebbe così la possibilità di fare un salto in un campionato di maggiore valore rispetto a quello in cui ha giocato fino a questo momento.

Si tratta di Pavel Sulc, trequartista o centrocampista ceco classe 2000 che gioca con il Viktoria Plzen, quest’anno ha collezionato 54 presenze in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 20 gol e 15 assist, sarebbe un nome meno ad impatto per i tifosi ma ugualmente funzionale al gioco di Sarri.

Se in questo momento la Lazio si sta concentrando principalmente sugli acquisti, almeno una cessione importante dovrà essere fatta e fino ad ora i giocatori che hanno attirato di più squadre avversarie sono Taty Castellanos e Mario Gila, il primo piace in Spagna ma per ora gli interessi sono risultati essere solo dei sondaggi.

Per lo spagnolo invece era forte il PSG che però ora ha virato sull’ucraino Zabarnyj e quindi sono tornate ad affacciarsi squadre italiane come Inter e Milan e squadre inglesi come il Newcastle e il Nottingham Forest, pronte ad offrire la cifra chiesta da Lotito.