CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Toma Basic in partenza, Escalante verso il Cadice

Calciomercato Lazio news, Basic via per arrivare a Bonazzoli

Esattamente come accaduto anche nel recente passato, pure in questa finestra invernale di calciomercato la Lazio si trova costretta a sbloccare l’indice di liquidità con qualche operazione in uscita prima di poter pensare di acquistare qualche nuovo calciatore utile per l’organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Viste le difficoltà nel trovare una sistemazione per Mohamed Fares, appena tornato a disposizione dopo l’infortuno che lo ha tenuto a lungo fermo ai box, i biancocelesti si sarebbero convinti nel lasciar partire Toma Basic. L’addio del croato, già proposto alla Salernitana, aprirebbe la strada all’arrivo di Federico Bonazzoli dai campani così da potenziare l’attacco con un vice-Immobile.

Calciomercato Lazio news, Gonzalo Escalante ad un passo dal Cadice

Sempre nell’ottica di sfoltire l’organico e inserire nuovi elementi in rosa, la Lazio sta valutando anche la partenza di Gonzalo Escalante, attualmente in prestito alla Cremonese dalla scorsa sessione estiva di calciomercato. Il ventinovenne argentino pareva vicino al trasferimento al Real Valladolid ma il Cadice si è fatto prepotentemente avanti per lui offrendo un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro in caso di salvezza e dunque i capitolini non incasseranno comunque nulla da questa partenza per gennaio.

Calciomercato Lazio news, le parole dell’agente di Francesco Acerbi

Alla Lazio non sembra destinato a tornare all’inizio della prossima sessione di calciomercato il difensore Francesco Acerbi. Passato in prestito all’Inter avendo voluto lasciare Formello, Acerbi dovrebbe essere riscattato dai nerazzurri come rivelato dal suo agente Federico Pastorello a Rai Sport: “La trattativa per portarlo a Milano è stata lunghissima e difficile, per fortuna l’abbiamo conclusa. La società ci ha già comunicato che l’intenzione sarebbe di tenerlo, anche se a determinate condizioni economiche. Giocoforza si dovrà trovare un accordo: sappiamo com’è Lotito, ma è un uomo d’affari e sono convinto che con calma e le giuste ragioni ce la faremo”.

