Calciomercato Lazio News: ufficiale la prima cessione dei biancocelesti, Loum Tchaouna firma in Premier League con il Burnley.

CALCIOMERCATO LAZIO: TCHAOUNA SALUTA

Il calciomercato Lazio ha piazzato la prima cessione ufficiale: come noto la società biancoceleste ha subito il blocco delle operazioni in entrata e questo ha chiaramente complicato le cose, si è addirittura parlato di un possibile addio di Maurizio Sarri.

Tuttavia, dopo un confronto con la società, l’allenatore tornato a Formello dopo le dimissioni di due stagioni fa ha comunque scelto di rimanere sposando in pieno il progetto.

Adesso la Lazio deve provare a trattenere i suoi pezzi migliori, ma intanto deve anche dare uno sguardo ai conti e come detto ha ufficializzato la prima cessione. Loum Tchaouna è un nuovo giocatore del Burnley: la società inglese è tornata in Premier League e sborserà 15 milioni di euro per il cartellino dell’esterno francese.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, come ha riportato Gianluca Di Marzio; dunque saluta un elemento che con la Lazio ha fatto bene ma non benissimo, tanto da lasciare dopo una sola stagione il mondo biancoceleste anche perché probabilmente non sarebbe entrato nei piani di Maurizio Sarri.

IL PRIMO ADDIO PER LA LAZIO

La cessione di Loum Tchaouna rappresenta dunque il primo addio per il calciomercato Lazio, aspettando di definire il trasferimento di Nicolò Rovella all’Inter, e qui si sta ancora lavorando. L’operazione Tchaouna era arrivata di fatto con l’ausilio della Salernitana: era stato il club campano a portare in Italia il francese, che nel 2022 aveva impressionato l’Europa laureandosi capocannoniere degli Europei Under 19 disputati con la Francia. Arrivava dalla Ligue 2, precisamente dal Digione; con la Salernitana aveva convinto, riuscendo a segnare 4 gol nel massimo campionato.

La Lazio aveva poi sborsato 8 milioni di euro per assicurarselo, ma sotto la guida di Marco Baroni Tchaouna ha trovato poco spazio e soprattutto ha fatto pochino per meritarselo, chiudendo la sua stagione con un gol in campionato e uno in Europa League. Dalla sua cessione la Lazio ricava comunque una plusvalenza, anche se il cash sarà appunto incassato la prossima estate; naturalmente Sarri non potrà rimpiazzare Tchaouna, ma la sua partenza rientra anche nel tentativo di avere a disposizione una rosa funzionale e senza troppi elementi, considerata anche l’esclusione dalle coppe europee.