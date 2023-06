CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Ufficiale l’addio a Tare: tutte le idee di Sarri (6 giugno 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ADDIO TARE E TUTTO IN MANO A LOTITO…

Il calciomercato della Lazio fa segnare subito una potenziale svolta. Non si tratta di un calciatore immediatamente arrivato alla corte di Claudio Lotito, ma dell’addio, già da tempo nell’aria del direttore sportivo Igli Tare che, in scadenza di contratto, ha salutato dopo 18 anni il club con un messaggio letto al Tg1 delle 13.30 di lunedì. Un riepilogo dei risultati ottenuti e delle emozioni vissute, con la Lazio che ora dovrebbe dare maggiori poteri da Angelo Fabiani con Lotito che condurrebbe direttamente le trattative sulle indicazioni tecniche dell’allenatore, Maurizio Sarri. Questo il messaggio d’addio di Tare:

“Non smetterò mai di ringraziare il presidente Lotito per l’opportunità che mi ha dato, i tifosi biancocelesti che mi sono entrati nel cuore, il club con tutti i suoi componenti, i calciatori, lo staff e tutti coloro i quali mi sono stati vicino in questo percorso. Un ringraziamento speciale soprattutto alla mia famiglia che mi è rimasta sempre accanto. Una prestigiosa opportunità avuta sia da calciatore che da dirigente e che non dimenticherò mai, portando con me ogni singolo istante di questo cammino. Con la speranza che ognuno di voi continui, con la stessa passione che ho avuto io, a custodire gelosamente questa bellissima realtà. Sempre Forza Lazio“.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CASTING PER L’ATTACCO

Il calciomercato della Lazio su indicazione esplicita di Sarri dovrebbe immediatamente puntare degli obiettivi per l’attacco, dopo una stagione difficile per Immobile. La prima opzione è rappresentata da Arkadiusz Milik, attualmente in prestito al Marsiglia dalla Juventus. Il club bianconero ha un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, che può essere esercitato entro il 10 giugno. Un altro nome sulla lista della Lazio è Giovanni Simeone, figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid e protagonista dello Scudetto laziale del 2000, Diego Pablo Simeone. Soluzione suggestiva di calciomercato che in ottica Lazio sarebbe parecchio gradita al “Cholito“, ansioso di cimentarsi laddove già il padre divenne un idolo.

Tuttavia, ci sono anche altri nomi che insidiano la posizione di Milik e Simeone. Uno di questi è Santiago Gimenez, che ha catturato l’attenzione di Maurizio Sarri durante le sfide di Europa League tra la Lazio e il Feyenoord. Il giovane attaccante messicano ha dimostrato di avere grandi qualità e potrebbe essere una scelta interessante per rafforzare l’attacco della Lazio. Un altro nome sulla lista è quello di Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano classe 2003, autore di una doppietta contro l’Italia al Mondiale Under 20. Infine, Rafa Silva è un altro nome accostato al club capitolino già durante la finestra di mercato di gennaio.











