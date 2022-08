CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Ufficiale Vecino, Provedel: “La mia grande occasione”

Calciomercato Lazio news, Provedel aspetta il via libera dallo Spezia

In queste settimane di calciomercato estivo la Lazio ha dovuto fare i conti con la ricerca di due portieri dopo l’addio sia di Pepe Reina che di Strakosha all’inizioe della sessione di trattative. I biancocelesti si sono quindi aggiudicati Luis Maximiano dal Granada ma hanno continuato a cercare un altro estremo difensore con cui alternarlo nel corso della stagione che sta per cominciare ed il principale indiziato è ormai da tempo Ivan Provedel dello Spezia.

Intervistato da Il Messaggero, il ventottenne originario di Pordenone ha spiegato: “Voglio andare via, è da un mese che mi dicono ‘domani’. Ho chiamato Pecini al telefono perché non c’era al campo di allenamento e gli ho ribadito la mia volontà di andare via. La Lazio è la mia grande occasione a 28 anni. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri.” Lo Spezia ha dunque sin qui frenato l’operazione dovendo a sua volta cercare un sostituto ed anche a causa del fatto che Dragowski della Fiorentina avrebbe preso tempo per valutare ulteriori offerte più vantaggiose per lui.

Calciomercato Lazio news, ufficiale l’arrivo di Matias Vecino

Nel frattempo la Lazio si è aggiudicata un nuovo centrocampista avendo tesserato lo svincolato Matias Vecino in questo inizio di settimana di calciomercato estivo. Sul sito biancoceleste si legge nella nota sull’uruguaiano: “Vecino è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì.” Il sudamericano, conclusa l’avventura con l’Inter, ha firmato un triennale dunque da 2 milioni di euro a stagione.

