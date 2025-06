CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SI VUOLE CHIUDERE SARRI

Il calciomercato Lazio deve gestire un cambio di guida tecnica a margine di un’annata parecchio complicata. Va ricordato che così come il Milan, anche la Lazio è rimasta fuori da qualsiasi competizione europea, compresa la Conference a causa della sconfitta per 1-0 con il Lecce.

A tutto ciò va aggiunto il ko ai calci di rigore nei quarti di finale all’Olimpico contro il Bodo Glimt, altra pagina nera di una stagione da dimenticare e riscattare il prima possibile. Per questo la società è al lavoro per blindare Maurizio Sarri.

L’ex tecnico proprio dei biancocelesti potrebbe fare il suo ritorno a Formello sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Insomma, il primo passo per la Lazio che verrà si sta concretizzando in questi giorni.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SIRENE INGLESI PER GUENDOUZI

Dal punto di vista del calciomercato Lazio in uscita c’è il caso Guendouzi. Il centrocampista è stato uno dei punti fermi dei biancocelesti con Marco Baroni, allenatore con cui ha trovato motivazioni dopo i dissidi avuti con Igor Tudor, prima che lasciasse la squadra.

L’assenza della Lazio nelle coppe europee però potrebbe essere un problema per trattenere l’ex Marsiglia che naturalmente preferisce giocarle piuttosto che disputare solamente campionato e coppa nazionale, scenario che si concretizzerà nella Roma biancoceleste.

Le pretendenti al giocatore francese non mancano: Newcastle e Aston Villa stanno cercando di convincere il club della Capitale a mollare la presa, consapevoli però che ci vorrà un’offerta sui 50 milioni. Sarri sicuramente proverà a farlo rimanere.