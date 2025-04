Calciomercato Lazio News: Premier League su Nicolò Rovella

La squadra di Marco Baroni in questa stagione sta superando le aspettative che tifosi e addetti ai lavori avevano all’inizio dell’anno e questo sta portando gli occhi di numerose squadre sui giocatori che si stanno mettendo più in mostra con il nuovo tecnico. Il calciomercato Lazio dovrà quindi riuscire in estate a blindare i giocatori considerati troppo importanti nelle dinamiche della squadra e riuscire con un budget limitato o formato dalle cessioni importanti, a rinforzare la rosa per ripetere o migliorare la campagna fatta quest’anno in Europa e in campionato.

Calciomercato Juventus news/ Il toto-attaccanti si arricchisce: ecco i due super colpi!

Uno dei calciatori che si è più messo in mostra con Baroni è Nicolò Rovella, il centrocampista ex Juventus era stato fortemente voluto lo scorso anno da Maurizio Sarri come perno d’impostazione del gioco ma era stato valutato come troppo lento e macchinoso e quindi panchinato in favore di Danilo Cataldi. Ora Rovella ha fatto il salto di qualità anche grazie al gioco diverso e si è guadagnato la convocazione in Nazionale insieme anche all’interesse di diversi club di Premier League tra cui West Ham, Arsenal e Newcastle che sembrano disposti a spendere tra i 30 e i 40 milioni.

Calciomercato Milan News/ Due folletti per la fascia sinistra, paura per Jimenez!

Calciomercato Lazio News: suggestione Thomas Muller come Miroslav Klose

Per sostituire il centrocampista il calciomercato Lazio starebbe valutando alcune alternativa che possano dare lo stesso tipo di apporto, il nome che sembrerebbe più interessare ai dirigenti biancocelesti è quello di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano di proprietà del Galatasaray che in Italia ha vestito le maglie del Pescara, della Sampdoria e della Fiorentina. In questa stagione ha disputato 27 partite nella Super Lig turca e realizzato 1 gol e 4 assist ma non è mai stato una prima scelta nel centrocampo di Okan Buruk, che gli ha spesso preferito il brasiliano Gabriel Sara e l’ex Juventus Mario Lemina.

Calciomercato Inter News/ La strategia per Gigio e il tesoretto per il terzino greco!

C’è poi una suggestione del calciomercato Lazio degli ultimi giorni che sta accendendo i sogni dei tifosi e che vedrebbe l’arrivo a parametro zero di Thomas Muller che ancora ieri sera, dopo il pareggio 2-2 in casa dell’Inter, ha comunicato che questa sarà l’ultima stagione con il club bavarese che dopo il Mondiale per Club lascerà. Muller non sembra avere ancora idea di quella che potrà essere la sua prossima destinazione ma su di lui ci sono diversi club in giro per il mondo tra cui la Fiorentina, che però è frenata dall’alto ingaggio che potrebbe chiedere e il St. Louis City squadra della MLS con un forte legame con la Bundesliga.