Calciomercato Lazio news: il possibile ritorno di Danilo Cataldi a centrocampo tiene banco fra le trattative di oggi, venerdì 4 luglio 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: DANILO CATALDI TORNA IN BIANCOCELESTE

Oltre ai nomi di possibili svincolati nel mirino, per il calciomercato Lazio ci potrebbe essere anche un grande ritorno che è al centro dell’attenzione oggi, venerdì 4 luglio 2025. Parliamo di Danilo Cataldi, il centrocampista classe 1994 che ha vissuto l’ultima stagione in prestito alla Fiorentina ma che adesso sembra destinato a tornare, trovando l’altro grande ritorno, cioè naturalmente Maurizio Sarri in panchina.

L’avventura a Firenze infatti non proseguirà per Cataldi, che sarebbe quindi la soluzione perfetta per avere un’alternativa a Guendouzi, secondo il desiderio del mister che vuole due giocatori in rosa per ogni casella della sua squadra, con il prodotto del vivaio che sarà appunto l’alternativa al francese.

Per di più Danilo Cataldi non occuperebbe posti in lista essendo appunto cresciuto nel vivaio biancoceleste e pure questo potrebbe essere un dettaglio utile per affermare che il futuro del centrocampista dovrebbe essere davvero nuovamente nella capitale, ovviamente sponda Lazio.

Tra i vantaggi c’è ovviamente anche la conoscenza del gioco di Maurizio Sarri, che anzi non ha mai nascosto di stimare molto Danilo Cataldi, la cui storia in biancoceleste era infatti precipitata dopo l’arrivo di Igor Tudor al posto dello stesso Sarri sulla panchina della Lazio, portando alla partenza del centrocampista con direzione Fiorentina.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: IL RUOLO DI SARRI NEL RITORNO DI CATALDI

Ecco allora che il ritorno di Sarri in panchina è stato decisivo per questo ritorno che caratterizza il calciomercato Lazio. Infatti proprio l’allenatore, insieme al direttore sportivo Fabiani, ha convinto il presidente Claudio Lotito a tenere Danilo Cataldi dopo il suo rientro da Firenze, mettendo altri calciatori fra i possibili partenti in caso di offerte adeguate, una ipotesi nella quale non dovrebbe rientrare più appunto Danilo Cataldi, destinato a ricominciare la sua lunga storia con la Lazio, cominciata fin dal settore giovanile.

Dopo le esperienze in prestito con le maglie di Crotone, Genoa e Benevento nella primissima parte della carriera, la partenza per la Fiorentina – sebbene sempre in prestito – sembrava essere la parola fine sul legame tra Cataldi e la Lazio, che ora invece rinasce sotto il segno del doppio grande ritorno in biancoceleste che caratterizza l’estate 2025 per una società che va sul sicuro, sia in panchina sia in mezzo al campo. Una storia certamente particolare per il calciomercato Lazio…