Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piace Frattesi per il centrocampo 19 giugno 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FRATTESI E COLPANI PER MISTER SARRI

I dirigenti sono al lavoro perchè il calciomercato Lazio consegni a mister Maurizio Sarri un organico degno di questo nome. I biancocelesti hanno sfiorato l’accesso alla Conference League nella stagione appena conclusa e puntano a tornare nelle primissime posizioni della graduatoria al fine di centrare la qualificazione alle Coppe europee nella prossima annata calcistica.

Al fine di perseguire questo obiettivo, i capitolini si stanno adoperando in cerca di rinforzi importanti che possano migliorare la rosa a disposizione del tecnico toscano ed è per questa ragione che il ventiseienne Andrea Colpani potrebbe lasciare il Monza per sposare la causa laziale. Il bresciano è adesso in prestito alla Fiorentina, e sebbene i brianzoli siano retrocessi in Serie B al termine del campionato 2024/2025, potrebbe comunque continuare a giocare in Serie A.

Sulle tracce di Colpani ci sarebbe appunto la Lazio ma non solo dato che pure il neo promosso Sassuolo gradirebbe accaparrarselo. Questo non è però l’unico nome gradito all’allenatore della Lazio per sistemare la squadra nel mezzo visto che c’è un altro profilo molto interessante che potrebbe salutare la sua attuale squadra di appartenenza.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, il quale viene dato in partenza dall’Inter anche dopo l’addio di Simone Inzaghi. Deluso dalla sua gestione soprattutto in finale di Champions League, quando non è stato messo in campo nemmeno durante la partita, Frattesi deve ancora ricevere garanzie in merito al suo impiego nella prossima annata calcistica.

Nato a Roma, Frattesi potrebbe anche prendere in considerazione il ritorno nella Capitale ma i 2,8 milioni di euro di stipendio percepiti sono troppi per le casse laziali. Il patron Lotito potrebbe anche non essere d’accordo nell’accontentare la richiesta interista per Rovella, valutato 50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, RASPADORI RIMANE LONTANO

Passando invece ad analizzare il reparto avanzato, il calciomercato Lazio sembra orientato su due nomi in particolare a cominciare da quello di Giacomo Raspadori. Il venticinquenne ex Sassuolo arriva dallo Scudetto vinto con il Napoli che non sarebbe intenzionato a liberarsene comunque a cuor leggero. Il contratto che lega Raspadori ai partenopei è valido fino al 30 giugno del 2028 ed il suo contributo nella stagione appena conclusa è stato determinante con sei reti e due assist in ventinove apparizioni totali.

La richiesta del Napoli per il cartellino di Raspadori potrebbe essere ritenuta eccessiva dal calciomercato Lazio che vorrebbe regalare una sorta di elemento da plasmare come era avvenuto con il belga Dries Mertens quando il toscano guidava i campani. Un altro profilo altrettanto difficile da raggiungere è quello di Mikel Oyarzabal, pure lui legato alla Real Sociedad fino al 2028. Lo spagnolo ha totalizzato 18 gol e firmato 8 assist in 53 presenze complessive con i biancoblu.