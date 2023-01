CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Una punta se parte Fares, Maximiano: “Non penso al futuro”

Calciomercato Lazio news, Luis Maximiano non pensa al futuro

La Lazio si è aggiudicata un nuovo portiere nella scorsa sessione di calciomercato estivo con l’arrivo di Luis Maximiano. L’estremo difensore ha finalmente avuto modo di giocare nella sfida disputata all’Olimpico in Coppa Italia contro il Bologna prendendo parte alla vittoria ottenuta per 1 a 0 grazie al gol di Felipe Anderson e, intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, ha parlato del suo momento oltre a quello della squadra.

Il ventiquattrenne portoghese ha dichiarato: “Sono felice perché ho passato cinque mesi difficili. Ora mi sento bene e credo che per me è stata una partita molto importante. Penso che quando si vince la squadra trova fiducia. Tutte le partite sono importanti. Siamo la Lazio e dobbiamo vincere sempre. Coppa Italia per giocare? Bisogna chiedere a Sarri quando mi impiegherà, sarà a lui a decidere quando giocherò. Non penso molto al futuro, penso all’allenamento di domani senza andare troppo oltre. Tutti i calciatori vogliono avere maggior spazio, sono molto giovane per me è importante giocare, ma non so cosa accadrà in futuro. La competizione? Con Provedel e Adamonis ci troviamo bene e ci alleniamo al meglio per fare il bene della Lazio”.

Calciomercato Lazio news, più una punta che un esterno se parte Fares

In casa Lazio cotinua a tenere banco il tormentone relativo all’indice di liquidità anch in questa finestra di calciomercato invernale. I biancocelesti hanno infatti bisogno di vendere ed incassare prima di poter pensa di muoversi effettuando operazioni in entrata così da migliorare l’organico a disposizione di mister Sarri ed in questo senso il principale indiziato a salutare Formello rimane Mohamed Fares. L’esterno algerino, appena rientrato dal lungo stop dovuto ad un infortunio complicato, sembrava in partenza per lasciar spazio ad un altro giocatore per il ruolo da occupare sulla corsia mancina visto l’interesse per Luca Pellegrini della Juventus. Tuttavia, ora pare che la partenza di Fares potrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo attaccante che possa aiutare la squadra durante il recupero dall’infortunio di Immobile e la destinazione più probabile per il ventiseienne sembrerebbe essere il Bologna.

Calciomercato Lazio news, Bonazzoli o Sanabria per l’attacco

In questi freddi giorni di calciomercato invernale la dirigenza della Lazio sta valutando la possibilità di inserire un nuovo centravanti in organico così da sopperire all’assenza del capitano Immobile per le prossime due settimane e, eventualmente, da alternargli da qui alla fine dell’anno. Il profilo di Federico Bonazzoli sarebbe molto gradito dal tecnico Sarri ma la Salernitana ha chiarito da tempo di non volersi privare del suo giocatore almeno fino a giugno. Un altro nome interessante per l’attacco laziale è quello di Antonio Sanabria, il quale gode della stima di mister Juric ma il Torino dovrebbe prima aggiudicarsi Shomurodov dalla Roma prima di perdere un giocatore nel reparto avanzato.











