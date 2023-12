Calciomercato Lazio news/ Valeri per l’estate, dubbi sulla permanenza di Kamada (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: BASIC DOVREBBE SALUTARE

La Lazio si gode un Natale relativamente sereno, visto che è tornata finalmente a vincere in casa dell’Empoli e resta in corsa per l’Europa. Il calciomercato della Lazio, invece, sarà ricco di incognite. Iniziamo da quella meno spinosa, ovvero Toma Basic che ormai è un oggetto misterioso ai margini del progetto tecnico di Sarri. Se ne sono perse le tracce, in questa stagione ha giocato una decina di minuti in Coppa Italia contro il Genoa sbagliando pure un gol clamoroso. Se arriveranno offerte verrà ceduto, non ci sono grandi dubbi. La Lazio preferirebbe ovviamente liberarsene a titolo definitivo, difficile che accada visto che a gennaio di soldi ce ne sono davvero pochi. In Italia qualcosa comunque potrebbe muoversi, almeno per una cessione sulla base del prestito.

Calciomercato Roma news/ Priorità alla difesa: arriva Bonucci? (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SI RAGIONA SU BARCO

Il calciomercato della Lazio potrebbe riservare qualche sorpresa relativa a Daichi Kamada, che ha vissuto una prima parte di stagione senza dubbio negativa, molto al di sotto delle attese. Il giapponese sta giocando tante partite, ma pochissime da titolare. E non gradisce molto questa situazione. La Lazio non ha intenzione di cederlo, ma se lo stesso Kamada dovesse chiedere di andare via l’addio diventerebbe una possibilità concreta. Infine Vecino, con cui la situazione è rientrata. Ma non sono da escludere assolutamente ribaltoni delle prossime settimane, magari con un ritorno di fiamma della Turchia che continua a seguirlo con interesse.

Calciomercato Napoli news/ A centrocampo obiettivo Samardzic (Oggi 25 dicembre 2023)

In entrata si muoverebbe qualcosa soltanto in caso di cessione di un altro giocatore. I nomi che si fanno sono quelli di Valeri e Barco, due terzini sinistri che però rientrano nei ragionamenti per la prossima estate. Di base, nella Lazio non ci saranno operazioni né in entrata né in uscita al netto di Basic, rimanendo quindi con la propria rosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA