CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Vecino più di Ilic e Zielinski, il Bruges torna su Muriqi

Calciomercato Lazio news, Vecino in arrivo più che Ilic o Zielinski

La Lazio sta lavorando per migliore l’organico a disposizione di mister Sarri in vista della prossima stagione tramite alcuni movimenti di calciomercato sia in entrata che in uscita. Nello specifico, i biancocelesti vorrebero sistemare il proprio centrocampo aggiungendo un nuovo elemento alla rosa specialmente nel caso in cui dovessero essere confermate le eventuali partenze di Sergej Milinkovic-Savic o di Luis Alberto, sebbene per entrambi non si segnalino offerte realmente concrete.

Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, se la Lazio non dovesse ottenere una somma importante dall’addio di uno dei giocatori sopracitati, allora potrebbe puntare su Matias Vecino, giocatore rimasto svincolato dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto con l’Inter ed accostato al club della Capitale anche nella finestra di trattative di gennaio. Il tesseramento del trentenne uruguaiano potrebbe essere una soluzione low cost e ricordiamo che il tecnico Sarri lo ha già allenato ai tempi dell’Empoli.

Calciomercato Lazio news, il Club Brugge ci riprova per Muriqi

Dando uno sguardo al calciomercato in uscita, la Lazio valuta ancora la cessione di Vedat Muriqi. Saltata l’operazione con il Club Brugge ed accostato al Maiorca, che non coprirebbe la richiesta biancoceleste, stando alle indiscrezioni più recenti il Bruges si sarebbe nuovamente fatto avanti chiedendo in prestito il kosovaro che però dovrebbe essere ceduto solo a titolo definitivo dalla Lazio per volere del patron Lotito così da incassare qualcosa da reinvestire sul mercato in entrata.

