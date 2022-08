CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Visite mediche per Provedel, Milinkovic-Savic può restare

Calciomercato Lazio news, visite mediche per il nuovo portiere Provedel

Il tormentone di calciomercato legato all’acquisto di Ivan Provedel da parte della Lazio è finalmente giunto alla sua conclusione in queste frenetiche ore di trattative. Lo Spezia ha liberato il portiere per 2,5 milioni di euro più bonus essendosi aggiudicato il polacco Dragowski dalla Fiorentina per due milioni di euro più uno di bonus oltre al 50% sulla futura rivendita dell’estremo difensore. Provedel arriva dunque nella Capitale per firmare un contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione.

Come emerso dalle indiscrezioni più recenti, questa mattina il ventottenne originario di Pordenone si è recato presso la Clinica Paideia per effettuare le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco la firma che lo legherà alla società biancoceleste fino al giugno del 2027. Desiderato dal tecnico Maurizio Sarri dopo gli addii a parametro zero sia di Strakosha che di Reina, Provedel si giocherà il posto da titolare con Luis Maximiano, arrivato dal Granada.

In uscita dalla Lazio potrebbe ancora esserci Sergej Milinkovic-Savic in questa finestra estiva di calciomercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron biancoceleste Claudio Lotito avrebbe affermato “Non l’ho messo in vendita” ma il calciatore continua comunque ad essere accostato ad alcune società specialmente in Premier League. Respinta la corte di Arsenal e Newcastle, Milinkovic aspetta forse un’offerta da parte del Chelsea mentre il Manchester United, altra pretendente del serbo, sta trattando con la Juventus per un altro centrocampista, ovvero Adrien Rabiot. Possibile dunque che il ventisettenne resti nella Capitale anche quest’anno visto il contratto in scadenza solo nel giugno del 2024.

