Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Concorrenza per il marocchino 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CASTELLANOS E ZACCAGNI RESTANO

In casa Lazio probabilmente non si vede l’ora che la finestra di calciomercato estivo si concluda in maniera definitiva. Non potendo operare in entrata per rinforzare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri, i capitolini faticano a contemplare pure le cessioni visto che avrebbero poi dei grossi problemi nel rimpiazzare i partenti.

Tuttavia le voci riguardanti l’interesse di altre società nei confronti dei giocatori presenti in rosa non mancano di certo e continuano ad accompagnare il precampionato laziale di settimana in settimana. Negli ultimi giorni si è tornati ad esempio a parlare dell’eventuale addio del capitano Mattia Zaccagni, il quale pareva essere finito nel mirino del Napoli.

Interpellato in esclusiva dalla redazione di Chiamarsi Bomber, il procuratore dell’Azzurro, l’agente Mario Giuffredi, ha voluto fare chiarezza rivelando l’effettivo interesse espresso dai partenopei nei confronti dell’assistito. Lo stesso Giuffredi ha però voluto ribadire la permanenza di Zaccagni nella Capitale proprio a causa del blocco del mercato, che non ha permesso di avviare alcun tipo di trattativa in questo senso.

Un altro molto chiacchierato in quest’estate è Valentin Castellanos, per il quale si ipotizzava un trasferimento in Brasile. L’attaccante uruguaiano, che piaceva in modo particolare al Flamengo degli ex Serie A Jorginho, Danilo ed Emerson Royal, non lascerà la Lazio nemmeno se lo Zenit di San Pietroburgo, come rivelato dall’esperto Nicolò Schira, si farà avanti con un’offerta davvero importante per mettere le mani sul suo cartellino.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, EL KHANNOUSS NEL MIRINO

Il blocco del calciomercato Lazio non sarà eliminato da qui all’ultimo giorno di trattative ufficiali. Eppure la stampa tedesca riporta che i biancocelesti starebbero comunque monitorando un profilo ben preciso al fine di potenziare il proprio organico nel prossimo futuro. Secondo Voetbalkrant.com la dirigenza laziale avrebbe messo nel mirino il marocchino Bilal El Khannouss, attualmente sotto contratto con il Leicester City fino al 2028.

Tuttavia, se la Lazio vorrà realmente aggiudicarsi le prestazioni del trequartista di origine belga allora dovrà fare i conti con la concorrenza rappresentata da diversi club che militano siano in Inghilterra, dove piace a Leeds United ed Arsenal. che in Germania, dove è seguito da RB Lipsia e Bayer Leverkusen. La scorsa stagione, conclusa con la retrocessione in Championship dove quest’anno ha già firmato due assist in due presenze, il ventunenne ha collezionato tre reti e servito sei passaggi vincenti ai suoi compagni in trentasette apparizioni totali.