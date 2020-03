Calciomercato Lazio/ Nodo rinnovi: Luis Alberto, Lulic e Parolo pronti a firmare?

In vista della prossima stagione di calciomercato estivo, in casa Lazio più che arrivi e partenze, a tenere banco in questi giorni sono i rinnovi, argomento più che caldo nella società biancoceleste. I risultati ottenuti da Inzaghi in questa stagione sono evidenti a tutti e certo sono merito della squadra intera, un gruppo affilatissimo e compatto, capace di regalare delle vere magie agli appassionati. Ecco perché, fedeli al motto “squadra che vince non si cambia” in casa biancoceleste si sta lavorando ai rinnovi di contratto di parecchi giocatori, elementi che si sono rivelati più che decisivi per gli ultimi eccellenti risultati di Inzaghi. Stando alle ultime voci di calciomercato, ecco che al momento , in dialogo con la dirigenza per il rinnovo di contratto vi sarebbero sopratutto tre giocatori, in scadenza di contratto per la fine di giugno e dunque Luis Alberto, Parolo e Lulic.

CALCIOMERCATO LAZIO: LUIS ALBERTO PRONTO A FIRMARE

Per tutti e tre pare che la Lazio non abbia alcun dubbio sul rinnovo di contratto e pure i tre giocatori non hanno intenzione di lasciare la capitale. Anzi stando alle ultime voci raccolte dalla Gazzetta dello sport pare che per Luis Alberto sia ormai già tutto fatto: per lo spagnolo è pronto un contratto fino al 2025 da 3.5 milioni di euro più bonus e già nei prossimi giorni, nonostante le ovvie difficoltà del momento, potrebbero arrivare le firme. Pure per quanto riguarda i casi Parolo e Lulic la situazione è ben rosea: la Lazio avrebbe proposto ad entrambi il prolungamento di un anno da 1.4 milioni di euro a testa (cifre tutto sommato abbastanza vicine a quelle già attualmente percepite). Offerte che hanno trovato ottimo riscontro per entrambi i giocatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA