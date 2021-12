Calciomercato Lazio/ Occhi puntati sul Portogallo: piacciono Tomas Ribeiro e Jovane

CALCIOMERCATO LAZIO: SPUNTA IL NOME DI TOMAS RIBEIRO

L’ultima idea del calciomercato Lazio risponde al nome di Tomas Ribeiro. Nei giorni scorsi parlavamo di come Denis Vavro sia uno dei giocatori in uscita: a questo punto ovviamente Maurizio Sarri avrebbe bisogno di un centrale di scorta – soprattutto giocando con la difesa a tre – e le indiscrezioni che arrivano dal Portogallo rivelano che la società biancoceleste sarebbe sulle tracce del classe ’99. Giocatore del Belenenses, la società in cui di fatto è cresciuto: qui infatti Tomas Ribeiro è arrivato a 17 anni, completando la trafila del settore giovanile e arrivando in prima squadra in questa stagione.

La sua squadra a dire il vero non sta facendo benissimo: è ultima in classifica in Primeira Liga e nelle ultime quattro partite ha sempre perso, incassando 11 gol senza segnarne. Tomas Ribeiro però si sta facendo largo: sempre titolare, mai sostituito, ha sempre giocato salvo una partita saltata per Coronavirus, ed è un elemento che sarebbe utile a Sarri anche se è abituato a giocare in una linea difensiva a tre. Chiaramente arriverebbe alla Lazio per fare la riserva di Francesco Acerbi e Luiz Felipe, anche se le ultime vicende riguardanti l’ex di Chievo, Sassuolo e Milan potrebbero anche ritagliargli uno spazio più importante; staremo dunque a vedere se il calciomercato Lazio deciderà di affondare il colpo per un giocatore che sicuramente è molto promettente.

SI PUNTA ANCHE JOVANE CABRAL

La pista portoghese per il calciomercato Lazio non si esaurisce qui: piace infatti per l’attacco Jovane Cabral, nato a Capo Verde ma in possesso di passaporto lusitano e dunque dello status di comunitario. In questo caso parliamo di un classe ’98, cresciuto nello Sporting Lisbona: i biancoverdi quest’anno lo hanno portato in prima squadra, e lui ha anche giocato 4 volte da titolare all’inizio della stagione, poi si è arreso a un problema fisico a fine novembre. Un gol e un assist in campionato, tre presenze in Champions League dove lo Sporting Lisbona ha superato il girone eliminando il Borussia Dortmund.

Il fatto che sia una seconda linea negli schemi di Ruben Amorim può certamente aiutare la Lazio a portarlo a Formello, ma Jovane è comunque un calciatore che ha attirato l’interesse di tante squadre e bisognerà vedere se i campioni del Portogallo, con la possibilità di ripetersi in campionato e magari fare strada in Champions League fino a uno storico quarto di finale, abbiano intenzione di lasciarlo partire subito o aspettare che a giugno il prezzo del cartellino salga ulteriormente. Per la Lazio, che ha Vedat Muriqi in uscita, arrivare a questo esterno offensivo che può giocare anche come centravanti potrebbe essere una bella occasione di calciomercato per gennaio…



