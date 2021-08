CALCIOMERCATO LAZIO/ Offerto Coutinho, ancora viva la pista Callejon per la fascia

CALCIOMERCATO LAZIO, OFFERTO PHILIPPE COUTINHO

La Lazio non ha ancora cambiato marcia in questa sessione di calciomercato, bloccata principalmente dal mancato addio di Joaquin Correa, ora accostato con insistenza all’Inter nell’ottica di rimpiazzare Romelu Lukaku, passato al Chelsea. Le cose potrebbero però cambiare presto per i biancocelesti viste le recenti indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, secondo cui il Barcellona avrebbe offerto Philippe Coutinho alla società italiana. Il brasiliano già passato in Serie A con la maglia dell’Inter diversi anni fa potrebbe arrivare con la formula del prestito con stipendio pagato in parte dai catalani, che hanno bisogno di risparmiare proprio sugli ingaggi come dimostra anche l’esclusione di Miralem Pjanic dall’organico. Il procuratore Kia Joorabchian è legato inoltre a Giuliano Bertolucci, che ha contribuito al ritorno di Felipe Anderson a Formello, ed è in buoni rapporti con i dirigenti laziali.

CALCIOMERCATO LAZIO, CALLEJON PER LA CORSIA OFFENSIVA

In casa Lazio sono diversi i nomi su cui si sta lavorando per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Maurizio Sarri da qui alla chusura del calciomercato estivo. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, per i biancocelesti sarebbe ancora percorribile la pista che porterebbe José Maria Callejon nella Capitale. Il trentaquattrenne spagnolo ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno del 2022, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, e se da una parte potrebbe cercare di continuare la sua avventura in Toscana sfruttando l’opzione per un altro anno, dall’altra potrebbe anche decidere di vivere un’ultima avventura con un una nuova maglia prima di chiudere la carriera magari tornando in patria. Secondo la rosea altri profili tenuti in considerazione dalla Lazio sono anche quelli di Brekalo del Wolfsburg e di Hudson-Odoi del Chelsea.

