CALCIOMERCATO LAZIO/ Per Basic è accordo totale, Felipe Anderson più vicino

CALCIOMERCATO LAZIO, PER FELIPE ANDERSON ARIA DI CASA…

La Lazio continua a lavorare a fari spenti sul calciomercato con l’obiettivo di centrare gli acquisti richiesti da Maurizio Sarri. Situazione di calciomercato in via di definizione e sono sostanzialmente due i nomi che potrebbero concretizzarsi rapidamente. Si tratta innanzitutto di Felipe Anderson, che sarebbe un ritorno sorprendente ma sul quale Sarri avrebbe già dato il suo benestare. Il brasiliano ha lasciato la Lazio nel 2018 per accasarsi in Premier League al West Ham. Dopo una prima stagione positiva negli Hammers, nella quale era anche tornato a vestire la maglia della Nazionale, è tornato indietro nelle gerarchie del club e ancora peggio è andata l’esperienza di quest’anno al Porto, in costante rotta col tecnico Sergio Conceicao scendendo pochissime volte in campo. Anderson ha già fatto capire di gradire molto l’opzione del ritorno a Roma e di essere disposto a ridursi l’attuale ingaggio da 4 milioni di euro netti l’anno. Bisognerà però convincere il West Ham, che parte da una base d’asta di 8 milioni di euro, pur essendo il brasiliano ormai fuori dai progetti del club.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Due "bombe" per l'attacco se parte Cr7

CALCIOMERCATO LAZIO, TORREIRA RESTA IL PIANO B

C’è al momento distanza tra domanda e offerta anche per l’altro obiettivo della Lazio: per Toma Basic del Bordeaux i Girondini chiedono una cifra vicina ai 10 milioni di euro, il club biancazzurro per il momento si è spinto a 6,5 milioni ma, come riportato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe forte dell’accordo già trovato col giocatore. “Basic, accordo totale con la Lazio. Ora il club di Lotito aumenterà offerta al Bordeaux. Il Napoli è fuori“. Questo il tweet di Pedullà nelle ultime ore, il che significa che il giocatore avrebbe ormai dato il suo assenso al trasferimento a Roma per un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Basic sarebbe il prescelto di Sarri che aveva valutato a lungo anche la possibilità di portare in Italia l’uruguagio Torreira, che sarebbe comunque il piano B. Ma per Basic ora la Lazio alzerà la posta e se il Bordeaux verrà incontro anche in minima parte, l’affare si farà considerando anche la duttilità del centrocampista, che Sarri potrebbe impiegare sia come mediano che come mezzala.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA/ Xhaka e la promessa dell'Arsenal: partirà per 15 milioni?CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ronaldo-Sporting, idea romantica ma complessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA