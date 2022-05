CALCIOMERCATO LAZIO/ Per Burkardt vola anche il prezzo, si allontana Provedel

Calciomercato Lazio, Tare osserva Burkardt da vicino

La Lazio vuole regalare a Maurizio Sarri un attaccante nella prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo che ha colpito Tare e Lotito è quello di Jonathan Burkardt: 21enne tedesco del Mainz, campione d’Europa under 21 in carica, che nell’ultima partita ha segnato al Bayern Monaco attirando l’attenzione dei media locali e non solo. Il calciatore è alto e forte fisicamente, ma abile nel dribbling e dotato di bna grande visione di gioco che lo renderebbe non solo alternativa, ma anche possibile partner d’attacco di Ciro Immobile. Si tratta di una punta moderna e completa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Di Maria, trattativa aperta. C'è il sogno De Jong ma...

Il classe 2000 guadagna attualmente poco meno di 1 milione di euro all’anno e per prenderlo servono circa 12 milioni di euro, cifre che lo fanno rientrare nei parametri economici dei biancocelesti. Il responsabile del mercato del Mainz Christian Heidel, però, ha recentemente dichiarato che non ha intenzione di cedere il giocatore, e Flick sembra avergli messo gli occhi addosso per una convocazione in nazionale maggiore. Il prezzo di Burkardt è destinato a salire vertiginosamente, per questo motivo la Lazio deve sbrigarsi prima che le richieste della società tedesca diventino proibitive.

CALCIOMERCATO MILAN/ Renato Sanches vicino per dopo Kessie, verso riscatto Florenzi

Calciomercato Lazio, Provedel rischia di sfumare

La Lazio nel prossimo mercato estivo dovrà anche sistemare la questione legata al portiere: Pepe Reina, fedelissimo di Sarri, ha perso il posto durante la stagione in corso in favore di uno Strakosha che non ha mai davvero convinto il tecnico ex Napoli. Come possibile colpo tra i pali si era fatto il nome di Ivan Provedel, in scadenza con lo Spezia e protagonista di due stagioni di altissimo livello con la maglia dei liguri. Dopo il rinnovo di Mattia Perin con la Juventus, però, potrebbe sfumare l’acquisto anche dell’ex Pro Vercelli.

Dybala all'Inter?/ Calciomercato: accordo vicino, i dettagli del contratto

Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, l’estremo difensore italiano starebbe trattando il prolungamento di contratto con lo Spezia e sembrerebbe orientato a rimanere in terra ligure. Questo scenario farebbe sfumare definitivamente la trattativa con i biancocelesti, disposti ad acquistare il classe ’94 soltanto a parametro 0. Ricordiamo che la società bianconera avrà il mercato in entrata bloccato per due anni, quindi ogni rinnovo è prezioso per il progetto del presidente americano Platek.











© RIPRODUZIONE RISERVATA