CALCIOMERCATO LAZIO/ Romagnoli-Milan è stallo: ci pensa Sarri…

CALCIOMERCATO LAZIO, ROMAGNOLI TORNA A CASA?

La Lazio sogna Alessio Romagnoli: quella che può sembrare solamente una suggestione di calciomercato sembra invece una prospettiva potenzialmente concreta, se non per questa per la prossima stagione. Il difensore centrale del Milan è lontano dal trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, ma soprattutto potrebbe puntare un ritorno a casa per il 2022. A casa perché pur essendo Romagnoli cresciuto nel settore giovanile della Roma, non ha mai nascosto la sua fede di gioventù laziale, facendosi immortalare anche con la maglia biancazzurra sui social.

La Lazio dalla sua cerca un difensore centrale per completare la rosa nel ruolo a disposizione di Maurizio Sarri. Confermati Francesco Acerbi, Stefan Radu e Luiz Felipe, c’è la voglia di tentare di rilanciare Denis Vavro, ma è chiaro che Romagnoli rappresenterebbe un rinforzo in grado di produrre un salto di qualità non indifferente. Ma quanto è fattibile, davvero, l’operazione che potrebbe portare Alessio Romagnoli alla Lazio?

CALCIOMERCATO LAZIO, RINNOVO ROMAGNOLI IN ALTO MARE

In realtà il Milan non è convinto di lasciare andare Romagnoli, soprattutto non di farlo a buon mercato. Per questo il club rossonero continuerà a trattare per il rinnovo del difensore centrale che nell’ultima stagione è scivolato però indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli, perdendo il posto a favore di Kjaer e Tomori. Scelte che non sono piaciute a Romagnoli, anche perché hanno influito sulla sua esclusione dalla Nazionale e dalle convocazioni di Roberto Mancini per Euro 2020.

Nonostante questo, Romagnoli con il suo agente, Mino Raiola, ascolterà le parole del Milan ma la Lazio si è fatta comunque avanti, cercando di capire se fosse possibile arrivare subito al giocatore. Ma la Lazio avrebbe strappato anche una manifestazione d’interesse per il 2022: senza rinnovo Romagnoli potrebbe accasarsi gratis alla Lazio tra un anno: tutto è in divenire ma dopo molti rumors, che si erano fatti largo anche nella scorsa stagione, la Lazio ha mostrato per la prima volta concretamente il suo interesse per Romagnoli.

