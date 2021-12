Calciomercato Lazio/ Sarri sfoltisce la rosa: via Vavro ma anche Muriqi e Lazzari

CALCIOMERCATO LAZIO: I GIOCATORI IN PARTENZA DALLA CAPITALE

Solo pochi giorni all’apertura della finestra invernale di calciomercato e in casa Lazio già la dirigenza è al lavoro per sistemare la rosa in mano a Sarri. Secondo le ultime voci, pare che sia obbiettivo del club regalare per natale al tecnico, fresco di rinnovo, almeno due giocatori, ovvero un terzino mancino e un vice di Immobile: ma per farlo la società dovrà necessariamente sfoltire la rosa biancoceleste e davvero non sono pochi i nomi visti in uscita ad ora.

In cima alla lista degli esuberi in casa Lazio troviamo nomi ben noti come quella di Vavro, Durmisi, Jony e Lukaku, che davvero non hanno trovato spazio nello schieramento di Maurizio Sarri e che ormai sono ben fuori dal progetto del club capitolino. Pure i 4 non saranno i soli: ecco infatti che secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Lazio pubblicate dal Corriere dello sport, pare che possa essere prossimo alla partenza anche Muriqi. L’attaccante teoricamente doveva essere nome in uscita per giugno, ma in casa Lazio potrebbero affrettare i tempi, considerato anche la volontà del giocatore di cambiare aria e tornare in Turchia. In origine pareva che l’attaccante fosse impaziente di tornare a vestire la maglia del Fenerbahce, ma secondo le ultime voci di calciomercato potrebbe essere il Galatasaray la sua prossima meta.

CALCIOMERCATO LAZIO: ANCJE LAZZARI SUL MERCATO E PATRIC..

Ma pure è ancora lunga la lista dei possibili partenti dalla Lazio nella prossima finestra di calciomercato invernale. Oltre ai nomi sopracitati, ecco che potrebbe presto fare le valige anche Manuel Lazzari: almeno secondo quando riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera. E’ infatti evidente che il centrocampista non si è adattato completamente al gioco di Sarri e dunque potrebbe presto lasciare la Capitale. Per il giocatore classe 1993 le buone offerte non dovrebbero mancare e già anzi si parla di un interessamento del Torino: rimane però da capire la volontà del giocatore, che avrebbe un contratto con il club biancoceleste fino al 2024 e non escludiamo che l’operazione possa concludersi solo questa estate.

In tema di partenze pure non possiamo non accennare all’interessamento del Cagliari per Patric. Al momento il giocatore non pare nella lista dei partenti per la prossima finestra di contrattazione, ma chissà che il club sardo possa fare una bella offerta per il cartellino del difensore spagnolo, tale da ingolosire la dirigenza capitolina, impegnata a fare cassa e a sistemare l’indice di liquidità. Staremo vedere!



