Il calciomercato Lazio vede clamorose novità in arrivo. Il club deve prima cedere e solo poi potrà intervenire con colpi in entrata.

Calciomercato Lazio, l’indice di liquidità continua a creare problemi

L’indice di liquidità tiene ancora in ansia il calciomercato Lazio ed i suoi tifosi oltre al tecnico Maurizio Sarri. L’allenatore di Figline Valdarno, tornato a Roma dopo qualche anno, vuole una rosa competitiva ma al momento i biancocelesti non possono muoversi sul mercato ed è tutto bloccato, legato a quei problemi che da qualche anno colpiscono la squadra romana.

Tre indici che fermano il mercato della Lazio e sia Claudio Lotito che il Ds Angelo Fabiani sono al lavoro per mandare via gli esuberi e poter fare finalmente mercato. Il club ha già ceduto Tchaouna in Premier per 13 milioni di euro e ora la società vuole cedere qualcun altro per poter finalmente intervenire sul mercato, la Lazio ci pensa seriamente.

Molto è legato anche al futuro di Nicolò Rovella, giocatore che la società biancoceleste valuta molto – potremmo dire quasi 50 milioni di euro – e l’Inter lo segue per il post Calhanoglu e valuta se poter trovare un accordo. Il giocatore ha la clausola di 50 milioni, i nerazzurri sono pronti ad inserire Asllani come parziale contropartita ma trovare la quadra è molto complicato.

Calciomercato Lazio, diversi giocatori in uscita

Oltre alla questione Rovella il calciomercato Lazio vede diversi giocatori che potrebbero partire in caso di buone offerte e tra questi c’è anche la possibilità di cedere qualche big con Sarri aperto a qualsiasi opportunità per veder partire il mercato. Nelle ultime ore sono nati anche alcuni rumors riguardo il futuro di Mattia Zaccagni che per una buona offerta potrebbe salutare.

Secondo alcune indiscrezioni sul giocatore c’è anche il Napoli che pensa al giocatore come possibile alternativa per la fascia offensiva e valuta il giocatore circa 30 milioni di euro contro i 40 che chiede la Lazio. Parti lontane ma non lontanissime e quindi occhio a possibili ribaltoni con la Lazio che potrebbe vedere perdere il suo capitano.

Per Zaccagni attenzioni anche da Tottenham e West Ham ma i club non interessano più di tanto al giocatore e la sua cessione resta comunque un’alternativa piuttosto remota. Sirene di mercato anche per il Taty Castellanos, il giocatore può salutare mentre in entrata piace il difensore dell’Anderlecht e scuola Milan Simic, giocatore che il club belga valuta 12 milioni. Una trattativa fattibile ma sempre dopo la risoluzione del caso indice di liquidità.