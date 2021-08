CALCIOMERCATO LAZIO/ Sempre viva la pista Torreira, in uscita c’è Palombi

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCORA VIVA LA PISTA TORREIRA

Uno dei reparti in cui la Lazio vorrebbe maggiormente potenziare il proprio organico entro la fine di questa finestra di calciomercato estivo è senza dubbio il centrocampo. Nell’ottica di avere a disposizione un giocatore di qualità che possa essere alternato a Lucas Leiva c’è sempre il nome di Lucas Torreira, di proprietà dell’Arsenal. Le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi avevano sottolineato come l’ex blucerchiato avesse dato il suo benestare al ritorno in Italia per sposare la causa biancoceleste e la formula per portarlo a Formello sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. La Lazio dovrà prima completare la cessione di Gonzalo Escalante, cercato con insistenza dai francesi dell’Olympique Marsiglia, prima di sedersi al tavolo con i Gunners e concludere l’affare Torreira. Il venticinquenne uruguaiano sarebbe inoltre stimato dal tecnico laziale Maurizio Sarri.

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI IN E PALOMBI OUT

La Lazio è da sempre una delle società più attente ai giovani di prospetto ed anche in questa sessione di calciomercato non mancano i nomi trattati in questo senso. I biancocelesti seguono ad esempio con grande interesse Ianis Hagi, ventiduenne di proprietà dei Rangers di Glasgow ma secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa turca, sulle sue tracce sarebbe piombato anche il Galatasaray. La Lazio deve prima completare la cessione di alcuni elementi, Correa su tutti, per poi operare in entrata ma se vorrà tentare di aggiudicarsi Hagi nell’immediato futuro dovrà fare i conti con la concorrenza dei giallorossi di Turchia, pronti ad offrire 4 milioni di euro per accaparrarselo subito. Una cifra questa ritenuta in ogni caso troppo bassa dagli scozzesi che non avrebbero intenzione di lasciarlo andare per meno di 11 milioni. Chi dovrebbe invece dire addio alla Lazio è Simone Palombi, il cui contratto scadrà nel giugno del 2022 ovvero tra meno di un anno. Stando a quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il venticinquenne potrebbe presto accasarsi all’Alessandria.

