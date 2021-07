CALCIOMERCATO LAZIO/ Si insiste per Basic e Callejon, in uscita c’è Escalante

CALCIOMERCATO LAZIO, AL LAVORO PER BASIC E CALLEJON

La dirigenza della Lazio sta valutando diversi profili per varie zone del campo in questi frenetici giorni di calciomercato. A centrocampo l’obiettivo per i biancocelesti pare essere Toma Basic, mediano classe 1996 che potrebbe a breve lasciare il Bordeaux dopo il tira e molla delle scorse settimane dovuto ai guai finanziari del club transalpino. La Lazio potrebbe contare sulla volontà dell’agente del calciatore, il procuratore Adrian Aliaj, che starebbe appunto premendo per il buon esito dell’operazione. Un altro giocatore seguito con grande interesse dal club di Formello è José Callejon, uscito prematuramente dal campo nella sfida amichevole disputata ieri con la sua Fiorentina. Lo spagnolo ha rimediato una botta che non dovrebbe pregiudicarne il suo impiego in campo nel prossimo futuro. Secondo quanto riportato da La Nazione, le parti potrebbero avere dei nuovi contatti sebbene ci sia ancora una certa distanza tra domanda ed offerta.

CALCIOMERCATO LAZIO, ESCALANTE E ALTRI ESUBERI

Oltre ad eventuali rinforzi in entrata, la Lazio deve per forza di cose ragionare anche riguardo qualche partenza in questa sessione di calciomercato estivo. Nell’elenco dei possibili partenti, come spiegato da Il Messaggero, ci sarebbero tre elementi su cui il neo promosso Venezia vorrebbe mettere le mani, ovvero Maistro, Kiyine ed André Anderson. Un altro elemento chiacchierato sul mercato è il ventottenne argentino Gonzalo Escalante. Il contratto del sudamericano scadrà nel giugno del 2024 ma l’interesse manifestato nei suoi confronti dall’Olympique Marsiglia e dal Valencia potrebbe far comodo alle tasche della Lazio, ancora in attesa di capire se riuscirà o meno a vendere il suo connazionale Joaquin Correa a cifre elevate. Il patron Lotito ed il ds Tare ascolteranno quindi le proposte per il cartellino di Escalante sebbene l’intenzione delle pretendenti sarebbe quella di aggiudicarselo con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro mentre i biancocelesti vorrebbero intascare subito qualcosa per poi reinvestire in entrata.

